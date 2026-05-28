Victoria Mboko 2 - 1 Katerina Siniakova: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista canadiense Victoria Mboko ha avanzado a la siguiente ronda, los dieciseisavos de final, del torneo Roland Garros, de categoría Grand Slam, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la checa Katerina Siniakova por 5-7, 6-4, 6-2 en un partido que duró 2 horas y 40 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** - Victoria Mboko comenzó fuerte rompiendo el servicio de Siniakova en el segundo juego para colocarse 2-0. Sin embargo, Siniakova respondió rompiendo el servicio de Mboko en el tercer juego. El set continuó con intercambios de breaks hasta que Siniakova logró mantener su servicio en el duodécimo juego, ganando el set 7-5. - **Set 2:** - Mboko mantuvo su servicio en el primer juego y rompió el servicio de Siniakova en el cuarto juego para tomar una ventaja de 3-2. Siniakova intentó recuperar, pero Mboko se mantuvo firme, rompiendo nuevamente el servicio de Siniakova en el décimo juego para ganar el set 6-4. - **Set 3:** - Mboko comenzó el set final manteniendo su servicio y rompiendo el de Siniakova en el sexto juego. Con una ventaja de 4-2, Mboko no cedió más juegos, rompiendo nuevamente el servicio de Siniakova en el octavo juego para cerrar el set 6-2. **Estadísticas destacadas:** - Victoria Mboko tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 52% de los puntos jugados con su servicio. - Katerina Siniakova logró un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 50% de los puntos jugados con su servicio. - Mboko logró 8 breaks a lo largo del partido, mientras que Siniakova consiguió 6.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###