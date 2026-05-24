Villareal 5 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 24 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Villarreal se impuso con claridad al Atlético de Madrid este domingo al vencer por 5-1 en el Estadio de la Cerámica, en un partido donde los locales mostraron una gran efectividad de cara a gol. El conjunto dirigido por Marcelino García comenzó a encarrilar el encuentro gracias a un penalti transformado por Daniel Parejo en el minuto 30. Ayoze Pérez amplió la ventaja en el 34', y Georges Mikautadze, asistido por Ayoze, puso el 3-0 en el 40'. El Atlético logró recortar distancias con un gol de Marc Pubill tras pase de Antoine Griezmann en el 43', pero Pape Gueye, asistido por Nicolas Pepe, restableció la ventaja de tres goles justo antes del descanso. En la segunda mitad, Ayoze Pérez selló el marcador con su segundo tanto tras otra asistencia de Pepe en el 54'.
El Villarreal, con esta victoria, asegura su tercera posición en la clasificación final de LaLiga, lo que le garantiza un puesto en la próxima edición de la Champions. A pesar de tener más posesión y remates, el Atlético de Madrid no pudo concretar sus oportunidades y finaliza en la cuarta posición, también clasificándose para la Champions. Ayoze Pérez fue el jugador más destacado en el ataque del Villarreal, participando activamente en tres de los cinco goles de su equipo. En un partido sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran decisiones, el Villarreal demostró una gran contundencia y aprovechó las debilidades defensivas del Atlético para cerrar la temporada con una victoria contundente.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 5 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (4-1, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.67), Santiago Mourino, Rafa Marin; Nicolas Pepe, Alberto Moleiro, Daniel Parejo (Alassane Diatta, min.66), Pape Gueye (Logan Costa, min.75); Georges Mikautadze (Carlos Macia, min.89), Ayoze Perez (Pau Cabanes, min.75).
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill (Matteo Ruggeri, min.46), Clement Lenglet, David Hancko (Aleksa Puric, min.46); Obed Vargas, Koke, Alejandro Baena (Javi Morcillo, min.61); Giuliano Simeone (Alexander Soerloth, min.46), Antoine Griezmann, Ademola Lookman (Javier Bonar, min.61).
--GOLES.
1-0, min.30: Daniel Parejo, de penalti.
2-0, min.34: Ayoze Perez.
3-0, min.40: Georges Mikautadze (Ayoze Perez) .
3-1, min.43: Marc Pubill (Antoine Griezmann) .
4-1, min.45: Pape Gueye (Nicolas Pepe) .
5-1, min.54: Ayoze Perez (Nicolas Pepe) .
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Ruben Avalos y Pablo Gonzalez. por parte del VILLAREAL. Amonestó a Giuliano Simeone (min.27), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (18,682 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Atlético de Madrid
|Goles
| 5
| 1
|Remates Fuera
| 1
| 5
|Remates
| 14
| 9
|Pases Totales
| 500
| 532
|Corners
| 5
| 9
|Faltas
| 3
| 12
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 0
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 1
|Ataques
| 70
| 110
|Ataques Peligrosos
| 42
| 73
|Centros
| 11
| 37
|Saques de Banda
| 13
| 11
|Saques de Portería
| 6
| 4
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 3
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 38
|2
| Champions
| Real Madrid
| 86
| 38
|3
| Champions
| Villarreal
| 72
| 38
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 38
|5
| Champions
| Betis
| 60
| 38
|6
| Europa League
| Celta
| 54
| 38
|7
| Conference League
| Getafe
| 51
| 38
|18
| Descenso
| Mallorca
| 42
| 38
|19
| Descenso
| Girona
| 41
| 38
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 38
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Atlético
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|25/01/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Villarreal
|19/08/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Atlético
|01/04/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Girona
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|05/05/2026
| Champions
| Arsenal
| 1-0
| Atlético
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético