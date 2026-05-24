Villareal 5 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de mayo de 2026.

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El Villarreal se impuso con claridad al Atlético de Madrid este domingo al vencer por 5-1 en el Estadio de la Cerámica, en un partido donde los locales mostraron una gran efectividad de cara a gol. El conjunto dirigido por Marcelino García comenzó a encarrilar el encuentro gracias a un penalti transformado por Daniel Parejo en el minuto 30. Ayoze Pérez amplió la ventaja en el 34', y Georges Mikautadze, asistido por Ayoze, puso el 3-0 en el 40'. El Atlético logró recortar distancias con un gol de Marc Pubill tras pase de Antoine Griezmann en el 43', pero Pape Gueye, asistido por Nicolas Pepe, restableció la ventaja de tres goles justo antes del descanso. En la segunda mitad, Ayoze Pérez selló el marcador con su segundo tanto tras otra asistencia de Pepe en el 54'.

El Villarreal, con esta victoria, asegura su tercera posición en la clasificación final de LaLiga, lo que le garantiza un puesto en la próxima edición de la Champions. A pesar de tener más posesión y remates, el Atlético de Madrid no pudo concretar sus oportunidades y finaliza en la cuarta posición, también clasificándose para la Champions. Ayoze Pérez fue el jugador más destacado en el ataque del Villarreal, participando activamente en tres de los cinco goles de su equipo. En un partido sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran decisiones, el Villarreal demostró una gran contundencia y aprovechó las debilidades defensivas del Atlético para cerrar la temporada con una victoria contundente.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 5 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (4-1, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.67), Santiago Mourino, Rafa Marin; Nicolas Pepe, Alberto Moleiro, Daniel Parejo (Alassane Diatta, min.66), Pape Gueye (Logan Costa, min.75); Georges Mikautadze (Carlos Macia, min.89), Ayoze Perez (Pau Cabanes, min.75).



ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill (Matteo Ruggeri, min.46), Clement Lenglet, David Hancko (Aleksa Puric, min.46); Obed Vargas, Koke, Alejandro Baena (Javi Morcillo, min.61); Giuliano Simeone (Alexander Soerloth, min.46), Antoine Griezmann, Ademola Lookman (Javier Bonar, min.61).



--GOLES.

1-0, min.30: Daniel Parejo, de penalti.

2-0, min.34: Ayoze Perez.

3-0, min.40: Georges Mikautadze (Ayoze Perez) .

3-1, min.43: Marc Pubill (Antoine Griezmann) .

4-1, min.45: Pape Gueye (Nicolas Pepe) .

5-1, min.54: Ayoze Perez (Nicolas Pepe) .





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Ruben Avalos y Pablo Gonzalez. por parte del VILLAREAL. Amonestó a Giuliano Simeone (min.27), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (18,682 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Atlético de Madrid Goles 5 1 Remates Fuera 1 5 Remates 14 9 Pases Totales 500 532 Corners 5 9 Faltas 3 12 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 5 0 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Ataques 70 110 Ataques Peligrosos 42 73 Centros 11 37 Saques de Banda 13 11 Saques de Portería 6 4 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 3 Paradas 3 3 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 38 2 Champions Real Madrid 86 38 3 Champions Villarreal 72 38 4 Champions Atlético 69 38 5 Champions Betis 60 38 6 Europa League Celta 54 38 7 Conference League Getafe 51 38 18 Descenso Mallorca 42 38 19 Descenso Girona 41 38 20 Descenso Real Oviedo 29 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 25/01/2025 LaLiga Atlético 1-1 Villarreal 19/08/2024 LaLiga Villarreal 2-2 Atlético 01/04/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Atlético









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal 13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla 10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

