Villareal 3 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 3 - 1 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 10 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un enfrentamiento disputado en el Estadio de la Cerámica ante 17,011 espectadores, el Villarreal se impuso por 3-1 al Deportivo Alavés, consolidando su posición en la tabla con una actuación destacada que les acerca a la clasificación para la Champions. Los goles del Villarreal fueron obra de Alberto Moleiro al minuto 49, Gerard Moreno al 55 y Georges Mikautadze al 75, con asistencia de Moleiro, demostrando un ataque efectivo y una posesión del balón del 44% frente al 56% del Alavés. El equipo visitante logró marcar gracias a Antonio Martinez en el minuto 85, pero no fue suficiente para cambiar el resultado final.
El encuentro estuvo marcado por la superioridad en el juego del Villarreal, que realizó un total de 6 remates y mantuvo la iniciativa durante gran parte del partido. A pesar de la mayor posesión del Alavés, el Villarreal fue más efectivo en ataque, destacando la participación de Alberto Moleiro, quien no solo anotó el primer gol sino que también asistió en el tercer tanto. Las decisiones arbitrales, incluyendo las amonestaciones a Carles Alena y Jonny Otto del Alavés, no se vieron alteradas por intervenciones del VAR, manteniendo el flujo del juego sin cambios significativos en las decisiones iniciales del árbitro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 3 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Tani Oluwaseyi, min.82); Tajon Buchanan (Nicolas Pepe, min.64), Daniel Parejo (Thomas Partey, min.64), Santi Comesana, Alberto Moleiro (Sergi Cardona, min.77); Ayoze Perez (Gerard Moreno, min.46), Georges Mikautadze.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto (Youssef Enriquez, min.59), Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Pablo Ibanez (Ander Guevara, min.59), Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi (Abderrahman Rebbach, min.80), Carles Alena (Aitor Manas, min.80), Antonio Martinez.
--GOLES.
1-0, min.49: Alberto Moleiro.
2-0, min.55: Gerard Moreno.
3-0, min.75: Georges Mikautadze (Alberto Moleiro) .
3-1, min.85: Antonio Martinez.
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Pablo Gonzalez y Mario Melero. por parte del VILLAREAL. Amonestó a Carles Alena (min.10), Jonny Otto (min.45), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (17,011 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Deportivo Alavés
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 2
|Remates
| 6
| 8
|Pases Totales
| 183
| 237
|Corners
| 1
| 6
|Faltas
| 10
| 14
|Posesión
| 44%
| 56%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 56
| 62
|Ataques Peligrosos
| 17
| 18
|Centros
| 3
| 11
|Saques de Banda
| 15
| 15
|Saques de Portería
| 2
| 2
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 14
| 10
|Paradas
| 4
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|15
| Permanencia
| Alavés
| 19
| 19
|18
| Descenso
| Valencia
| 16
| 18
|19
| Descenso
| Levante
| 13
| 17
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|08/03/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|09/11/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Alavés
|10/02/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|22/10/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/01/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Villarreal
|20/01/2026 21:00
| Champions
| Villarreal
| Ajax
|24/01/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Real Madrid
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/01/2026 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Alavés
|25/01/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Betis
|01/02/2026 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Alavés