Villareal 3 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 3 - 1 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports
Actualizado: sábado, 10 enero 2026 18:10
Madrid, 10 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un enfrentamiento disputado en el Estadio de la Cerámica ante 17,011 espectadores, el Villarreal se impuso por 3-1 al Deportivo Alavés, consolidando su posición en la tabla con una actuación destacada que les acerca a la clasificación para la Champions. Los goles del Villarreal fueron obra de Alberto Moleiro al minuto 49, Gerard Moreno al 55 y Georges Mikautadze al 75, con asistencia de Moleiro, demostrando un ataque efectivo y una posesión del balón del 44% frente al 56% del Alavés. El equipo visitante logró marcar gracias a Antonio Martinez en el minuto 85, pero no fue suficiente para cambiar el resultado final. El encuentro estuvo marcado por la superioridad en el juego del Villarreal, que realizó un total de 6 remates y mantuvo la iniciativa durante gran parte del partido. A pesar de la mayor posesión del Alavés, el Villarreal fue más efectivo en ataque, destacando la participación de Alberto Moleiro, quien no solo anotó el primer gol sino que también asistió en el tercer tanto. Las decisiones arbitrales, incluyendo las amonestaciones a Carles Alena y Jonny Otto del Alavés, no se vieron alteradas por intervenciones del VAR, manteniendo el flujo del juego sin cambios significativos en las decisiones iniciales del árbitro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLAREAL 3 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Tani Oluwaseyi, min.82); Tajon Buchanan (Nicolas Pepe, min.64), Daniel Parejo (Thomas Partey, min.64), Santi Comesana, Alberto Moleiro (Sergi Cardona, min.77); Ayoze Perez (Gerard Moreno, min.46), Georges Mikautadze.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto (Youssef Enriquez, min.59), Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Pablo Ibanez (Ander Guevara, min.59), Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi (Abderrahman Rebbach, min.80), Carles Alena (Aitor Manas, min.80), Antonio Martinez.

--GOLES.
1-0, min.49: Alberto Moleiro.
2-0, min.55: Gerard Moreno.
3-0, min.75: Georges Mikautadze (Alberto Moleiro) .
3-1, min.85: Antonio Martinez.


--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Pablo Gonzalez y Mario Melero. por parte del VILLAREAL. Amonestó a Carles Alena (min.10), Jonny Otto (min.45), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (17,011 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Villareal Deportivo Alavés
Goles 3 1
Remates Fuera 2 2
Remates 6 8
Pases Totales 183 237
Corners 1 6
Faltas 10 14
Posesión 44% 56%
Tiros Bloqueados 0 1
Fueras de Juego 0 0
Tarjetas Amarillas 0 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 56 62
Ataques Peligrosos 17 18
Centros 3 11
Saques de Banda 15 15
Saques de Portería 2 2
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 14 10
Paradas 4 1
Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 45 19
3 Champions Villarreal 41 18
4 Champions Atlético 38 19
5 Europa League Espanyol 33 18
6 Conference League Betis 29 19
15 Permanencia Alavés 19 19
18 Descenso Valencia 16 18
19 Descenso Levante 13 17
20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
08/03/2025 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal
09/11/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Alavés
10/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
22/10/2023 LaLiga Villarreal 1-1 Alavés




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal
21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona
10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo
20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés
14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid
06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/01/2026 21:00 LaLiga Betis Villarreal
20/01/2026 21:00 Champions Villarreal Ajax
24/01/2026 21:00 LaLiga Villarreal Real Madrid




-Próximos partidos del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
18/01/2026 16:15 LaLiga Atlético Alavés
25/01/2026 21:00 LaLiga Alavés Betis
01/02/2026 19:00 LaLiga Espanyol Alavés


