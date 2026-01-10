Villareal 3 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 3 - 1 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de enero de 2026.

En un enfrentamiento disputado en el Estadio de la Cerámica ante 17,011 espectadores, el Villarreal se impuso por 3-1 al Deportivo Alavés, consolidando su posición en la tabla con una actuación destacada que les acerca a la clasificación para la Champions. Los goles del Villarreal fueron obra de Alberto Moleiro al minuto 49, Gerard Moreno al 55 y Georges Mikautadze al 75, con asistencia de Moleiro, demostrando un ataque efectivo y una posesión del balón del 44% frente al 56% del Alavés. El equipo visitante logró marcar gracias a Antonio Martinez en el minuto 85, pero no fue suficiente para cambiar el resultado final. El encuentro estuvo marcado por la superioridad en el juego del Villarreal, que realizó un total de 6 remates y mantuvo la iniciativa durante gran parte del partido. A pesar de la mayor posesión del Alavés, el Villarreal fue más efectivo en ataque, destacando la participación de Alberto Moleiro, quien no solo anotó el primer gol sino que también asistió en el tercer tanto. Las decisiones arbitrales, incluyendo las amonestaciones a Carles Alena y Jonny Otto del Alavés, no se vieron alteradas por intervenciones del VAR, manteniendo el flujo del juego sin cambios significativos en las decisiones iniciales del árbitro.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 3 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Tani Oluwaseyi, min.82); Tajon Buchanan (Nicolas Pepe, min.64), Daniel Parejo (Thomas Partey, min.64), Santi Comesana, Alberto Moleiro (Sergi Cardona, min.77); Ayoze Perez (Gerard Moreno, min.46), Georges Mikautadze.



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto (Youssef Enriquez, min.59), Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Pablo Ibanez (Ander Guevara, min.59), Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi (Abderrahman Rebbach, min.80), Carles Alena (Aitor Manas, min.80), Antonio Martinez.



--GOLES.

1-0, min.49: Alberto Moleiro.

2-0, min.55: Gerard Moreno.

3-0, min.75: Georges Mikautadze (Alberto Moleiro) .

3-1, min.85: Antonio Martinez.





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Pablo Gonzalez y Mario Melero. por parte del VILLAREAL. Amonestó a Carles Alena (min.10), Jonny Otto (min.45), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (17,011 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Deportivo Alavés Goles 3 1 Remates Fuera 2 2 Remates 6 8 Pases Totales 183 237 Corners 1 6 Faltas 10 14 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 0 1 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 56 62 Ataques Peligrosos 17 18 Centros 3 11 Saques de Banda 15 15 Saques de Portería 2 2 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 14 10 Paradas 4 1 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 29 19 15 Permanencia Alavés 19 19 18 Descenso Valencia 16 18 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 08/03/2025 LaLiga Alavés 1-0 Villarreal 09/11/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Alavés 10/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal 22/10/2023 LaLiga Villarreal 1-1 Alavés









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/01/2026 21:00 LaLiga Betis Villarreal 20/01/2026 21:00 Champions Villarreal Ajax 24/01/2026 21:00 LaLiga Villarreal Real Madrid









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

