Villareal 2 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 2 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio de la Cerámica, el Villareal logró una victoria por 2-1 frente al Elche, con un marcador favorable de 2-0 al descanso. Los goles del encuentro fueron marcados por Tajon Buchanan y Santiago Mourino para el equipo local, mientras que Andre Silva recortó distancias para el Elche en la segunda mitad. El encuentro estuvo marcado por una posesión dominante del Elche con un 63%, frente a un 37% del Villareal, aunque este último fue más efectivo en concretar sus oportunidades. El árbitro Victor Garcia amonestó a Alberto Moleiro del Villareal, y a Martim Neto y Andre Silva del Elche, sin que el VAR interviniera para cambiar alguna decisión inicial.
La victoria permite al Villareal mantenerse en la cuarta posición, igualando en puntos con el Atlético de Madrid pero con una diferencia de goles que le favorece, manteniéndose así en puestos de clasificación para la Champions. Por otro lado, el Elche se encuentra en la decimoséptima posición, justo por encima de la zona de descenso, lo que subraya la importancia de cada punto en su lucha por la permanencia en la categoría. Ambos equipos mostraron una intensa disputa por el control del juego, reflejada en el número de faltas y tarjetas, pero fue la efectividad del Villareal en la primera mitad lo que finalmente decidió el encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 2 - ELCHE 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro (Renato Veiga, min.76), Rafa Marin, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Alfon Gonzalez, min.65), Santi Comesana (Daniel Parejo, min.75), Pape Gueye (Thomas Partey, min.75), Alberto Moleiro (Gerard Moreno, min.65); Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, Leo Petrot, David Affengruber; Marc Aguado (Federico Redondo, min.68), Aleix Febas (Gonzalo Villar, min.68), German Valera, Grady Diangana (Martim Neto, min.59), Buba Sangare (Josan, min.68); Alvaro Rodriguez, Rafa Mir (Andre Silva, min.77).
--GOLES.
1-0, min.31: Tajon Buchanan (Pape Gueye) .
2-0, min.41: Santiago Mourino (Santi Comesana) .
2-1, min.82: Andre Silva (Martim Neto) .
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Jose Garcia, en el VAR: Valentin Pizarro y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Alberto Moleiro (min.43), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Martim Neto (min.74), Andre Silva (min.90+6), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (16,301 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Elche
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 6
|Remates
| 16
| 13
|Pases Totales
| 354
| 605
|Corners
| 4
| 6
|Faltas
| 11
| 16
|Posesión
| 37%
| 63%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 80
| 123
|Ataques Peligrosos
| 49
| 64
|Centros
| 9
| 19
|Saques de Banda
| 13
| 16
|Saques de Portería
| 9
| 10
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 12
|Paradas
| 5
| 5
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 54
| 27
|4
| Champions
| Villarreal
| 54
| 27
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|17
| Permanencia
| Elche
| 26
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|04/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 3-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|18/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-1
| Villarreal
|14/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|01/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Espanyol
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/03/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Villarreal
|20/03/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Real Sociedad
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Villarreal
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Elche
|21/03/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Mallorca
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Elche