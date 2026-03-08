Villareal 2 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 2 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.



En el Estadio de la Cerámica, el Villareal logró una victoria por 2-1 frente al Elche, con un marcador favorable de 2-0 al descanso. Los goles del encuentro fueron marcados por Tajon Buchanan y Santiago Mourino para el equipo local, mientras que Andre Silva recortó distancias para el Elche en la segunda mitad. El encuentro estuvo marcado por una posesión dominante del Elche con un 63%, frente a un 37% del Villareal, aunque este último fue más efectivo en concretar sus oportunidades. El árbitro Victor Garcia amonestó a Alberto Moleiro del Villareal, y a Martim Neto y Andre Silva del Elche, sin que el VAR interviniera para cambiar alguna decisión inicial. La victoria permite al Villareal mantenerse en la cuarta posición, igualando en puntos con el Atlético de Madrid pero con una diferencia de goles que le favorece, manteniéndose así en puestos de clasificación para la Champions. Por otro lado, el Elche se encuentra en la decimoséptima posición, justo por encima de la zona de descenso, lo que subraya la importancia de cada punto en su lucha por la permanencia en la categoría. Ambos equipos mostraron una intensa disputa por el control del juego, reflejada en el número de faltas y tarjetas, pero fue la efectividad del Villareal en la primera mitad lo que finalmente decidió el encuentro.





FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 2 - ELCHE 1 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro (Renato Veiga, min.76), Rafa Marin, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Alfon Gonzalez, min.65), Santi Comesana (Daniel Parejo, min.75), Pape Gueye (Thomas Partey, min.75), Alberto Moleiro (Gerard Moreno, min.65); Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.



ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust, Leo Petrot, David Affengruber; Marc Aguado (Federico Redondo, min.68), Aleix Febas (Gonzalo Villar, min.68), German Valera, Grady Diangana (Martim Neto, min.59), Buba Sangare (Josan, min.68); Alvaro Rodriguez, Rafa Mir (Andre Silva, min.77).



--GOLES.

1-0, min.31: Tajon Buchanan (Pape Gueye) .

2-0, min.41: Santiago Mourino (Santi Comesana) .

2-1, min.82: Andre Silva (Martim Neto) .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Jose Garcia, en el VAR: Valentin Pizarro y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Alberto Moleiro (min.43), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Martim Neto (min.74), Andre Silva (min.90+6), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (16,301 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Elche Goles 2 1 Remates Fuera 6 6 Remates 16 13 Pases Totales 354 605 Corners 4 6 Faltas 11 16 Posesión 37% 63% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 80 123 Ataques Peligrosos 49 64 Centros 9 19 Saques de Banda 13 16 Saques de Portería 9 10 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 12 Paradas 5 5 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 54 27 4 Champions Villarreal 54 27 5 Europa League Betis 43 26 6 Conference League Celta 40 27 17 Permanencia Elche 26 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 17 26



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 04/02/2023 LaLiga Elche 3-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal 14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 01/03/2026 LaLiga Elche 2-2 Espanyol 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/03/2026 21:00 LaLiga Alavés Villarreal 20/03/2026 21:00 LaLiga Villarreal Real Sociedad 05/04/2026 19:00 LaLiga Girona Villarreal









-Próximos partidos del Elche.

