Villareal 2 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 2 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal logró una victoria por 2-1 sobre el Valencia, con un partido que se decidió en momentos clave gracias a la intervención del VAR. La primera mitad fue intensa, con el Valencia adelantándose en el marcador gracias a un penalti convertido por Largie Ramazani en el minuto 27, decisión que fue confirmada por el VAR. Sin embargo, el Villarreal no tardó en responder, y Santi Comesana igualó el marcador cuatro minutos después. El momento decisivo llegó en el tiempo añadido de la primera parte, cuando el VAR jugó un papel crucial al otorgar un penalti a favor del Villarreal, convertido por Pape Gueye, poniendo el 2-1 en el marcador. A lo largo del partido, el Villarreal mostró una ligera superioridad en términos de remates y posesión, lo que indica que tuvieron un mayor protagonismo en el juego. Aunque el Valencia tuvo un mayor porcentaje de posesión, no fue suficiente para cambiar el resultado final. La actuación del árbitro, asistido por el VAR, fue determinante en los momentos clave, especialmente al otorgar penaltis a ambos equipos, lo que influyó directamente en el resultado final del encuentro. Sin tarjetas rojas ni cambios significativos en el marcador después de las decisiones del VAR, el partido concluyó con una victoria crucial para el Villarreal, que sigue en la lucha por los puestos de Champions, mientras que el Valencia se ve envuelto en la lucha por evitar el descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 2 - VALENCIA 1 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe (Alfon Gonzalez, min.83), Santi Comesana (Daniel Parejo, min.83), Pape Gueye (Thomas Partey, min.58), Alberto Moleiro (Alfonso Pedraza, min.70); Ayoze Perez (Tajon Buchanan, min.70), Georges Mikautadze.



VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez (Thierry Correia, min.71), Eray Coemert, Jose Copete, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.78); Luis Rioja (Hugo Duro, min.78), Javier Guerra, Guido Rodriguez (Andre Almeida, min.88), Largie Ramazani; Umar Sadiq, Filip Ugrinic (Arnaut Danjuma, min.70).



--GOLES.

0-1, min.27: Largie Ramazani, de penalti.

1-1, min.31: Santi Comesana.

2-1, min.45(+6): Pape Gueye, de penalti.





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Georges Mikautadze (min.23), Santiago Mourino (min.45+1), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Largie Ramazani (min.38), Javier Guerra (min.45+3), Unai Nunez (min.65), Umar Sadiq (min.90), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.24: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para el Valencia.



Min.25: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Valencia.



Min.45(+3) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Villarreal.



Min.45(+4) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor de Villarreal.





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (19,233 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Valencia Goles 2 1 Remates Fuera 5 3 Remates 12 9 Corners 5 4 Faltas 7 16 Posesión 43% 57% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Centros 16 10 Saques de Banda 18 18 Saques de Portería 4 6 Tratamientos 4 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 8 Paradas 2 3 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 61 25 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Villarreal 51 25 4 Champions Atlético 48 25 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 16 Permanencia Valencia 26 25 18 Descenso Mallorca 24 25 19 Descenso Levante 18 25 20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 15/02/2025 LaLiga Villarreal 1-1 Valencia 31/08/2024 LaLiga Valencia 1-1 Villarreal 17/03/2024 LaLiga Villarreal 1-0 Valencia









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 18/02/2026 LaLiga Levante 0-1 Villarreal 14/02/2026 LaLiga Getafe 2-1 Villarreal 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/02/2026 16:15 LaLiga Barcelona Villarreal 08/03/2026 14:00 LaLiga Villarreal Elche 13/03/2026 21:00 LaLiga Alavés Villarreal









-Próximos partidos del Valencia.

