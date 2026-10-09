Yannick Hanfmann 0 - 2 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.





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Frances Tiafoe ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Yannick Hanfmann por 6-4, 6-4. **Resumen del partido:** - **Set 1:** - El set comenzó con un intercambio de quiebres. Frances Tiafoe rompió el servicio de Yannick Hanfmann en el primer juego, pero Hanfmann respondió rompiendo el servicio de Tiafoe en el cuarto juego. - Tiafoe volvió a romper el servicio de Hanfmann en el séptimo juego, consolidando con un hold en el octavo juego. - El set finalizó 6-4 a favor de Frances Tiafoe. - **Set 2:** - Ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el quinto juego, donde Tiafoe logró romper el servicio de Hanfmann. - Tiafoe mantuvo su servicio en el sexto juego y continuó manteniendo la ventaja hasta cerrar el set 6-4. **Estadísticas destacadas:** - **Frances Tiafoe:** - 1st Serve Percentage: 58% - Aces: 5 - Double Faults: 0 - Break Points Won: 3 - **Yannick Hanfmann:** - 1st Serve Percentage: 61% - Aces: 8 - Double Faults: 2 - Break Points Won: 1 Frances Tiafoe avanzó a la siguiente ronda tras un partido que duró aproximadamente 1 hora y 25 minutos.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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