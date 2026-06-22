Zizou Bergs 2 - 0 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Lexus Eastbourne Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de junio de 2026.





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Zizou Bergs ha avanzado a los octavos de final del torneo Lexus Eastbourne Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en hierba, tras ganar al español Jaume Munar por 6-2, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 20 minutos. En el primer set, Zizou Bergs logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Jaume Munar en los juegos 1 y 5, para llevarse el set por 6-2. En el segundo set, Bergs consiguió un 'break' crucial en el tercer juego, manteniendo todos sus servicios para cerrar el set 6-4. Zizou Bergs mostró solidez en su servicio, con un 60% de primeros servicios y ganando el 69% de los puntos con su servicio. Además, logró 6 aces y cometió 2 dobles faltas.



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