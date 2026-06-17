Zizou Bergs 1 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los octavos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al belga Zizou Bergs (7-6, 5-7, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 12 minutos. En el primer set, Taylor Fritz se impuso en el tie-break por 7-6, después de que ambos jugadores intercambiaran un break cada uno al inicio del set. En el segundo set, Zizou Bergs logró romper el servicio de Fritz en el último juego, ganando el set 7-5. En el tercer y decisivo set, Fritz consiguió un break crucial en el quinto juego, manteniendo su servicio en los juegos restantes para cerrar el set 6-4 y asegurar su victoria. Estadísticamente, Taylor Fritz tuvo un 1st Serve Percentage del 60% y ganó el 73% de sus puntos de servicio. Además, logró 14 aces y cometió 3 dobles faltas. Por su parte, Zizou Bergs tuvo un 1st Serve Percentage del 56%, con 15 aces y 7 dobles faltas.



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