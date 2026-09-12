Almeida: "Madring es espectacular, es una oportunidad para disfrutarlo"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante el acto de presentación del trofeo al ganador del Gran Premio de España de Fórmula 1, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que el circuito de Madring es "espectacular" y "una oportunidad" para disfrutarlo, al mismo tiempo que confesó que dar una vuelta al trazado en el 'Safety Car' fue "una de las mejores experiencias" de su vida.

"Acabo de dar una vuelta en el 'Safety Car' y ha sido de las mejores experiencias de mi vida, poder ver a esa velocidad el circuito... Ahora a disfrutar, que es lo que toca, hemos trabajado muy duro para llegar aquí", expresó en declaraciones a DAZN recogidas por Europa Press.

El regidor de la capital, mientras caminaba por el 'pit-lane' del nuevo trazado madrileño, reveló que estuvo "a puntito" de marearse durante la vuelta, porque el piloto "apretó". Ha habido alguna curva que hemos pasado de 180 a 80 que ha estado complicada la cosa. Es espectacular, es una oportunidad para todos de disfrutarlo", concluyó.