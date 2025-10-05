Alonso: "Con Hamilton siempre hay tolerancia, ojalá hoy haya un poco menos"

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha deseado que este domingo haya un poco menos de "tolerancia" con el británico Lewis Hamilton (Ferrari), que incumplió los límites de pista en el Gran Premio de Singapur por un problema con los frenos, y espera poder ganar una posición con su sanción y ser séptimo en la cita asiática.

"Me lo dijeron a dos vueltas del final (que estaba sin frenos). Acabé como a una décima de él, así que me ha dado un poco de rabia. Al mismo tiempo, creo que está siendo investigado ahora por 'track limits', porque cuando no tienes frenos tampoco es que puedas saltarte la pista, todos tenemos que hacer la pista con o sin frenos. Aunque él tiene siempre un poco de tolerancia, ojalá hoy que sea un poco menos", señaló en declaraciones a DAZN.

Por otra parte, el asturiano analizó su resultado en Marina Bay. "La carrera ha sido difícil, como esperábamos. Como todos los pequeños puntos que vamos cogiendo este año, hay que sufrirlos y lucharlos, hay que meterse en el barro por ellos. Hay que intentar pescar lo que se pueda. Nunca hemos tenido una carrera en la que haya algún regalo, en la que de repente vayas duodécimo y te encuentres octavo; a nosotros nos pasa al revés, del octavo te vuelves al duodécimo. Son pequeñas recompensas", manifestó.

"Hemos luchado bien, el coche va muy rápido hoy. En la primera parte de carrera, con las blandas, abrimos un buen hueco; las blandas aguantaron muy bien, más de lo que esperábamos. Tuvimos una parada lenta, pero aún así el coche iba muy rápido en la segunda parte de carrera y acabamos más o menos en el mismo sitio que estábamos. Un poco más de acción, pero una buena carrera", continuó.

Además, se mostró feliz de haber podido sumar puntos. "Necesitamos los puntos. En las carreras que faltan, creemos que podemos puntuar en dos o tres carreras, con suerte, y esta era una de ellas. Había que darlo todo aquí para intentar sumar alguno, y cuando toque un fin de semana más difícil hay que hincar la rodilla y aceptar que no somos lo suficientemente rápidos. Hoy lo éramos y aprovechamos la oportunidad", expresó.

Por último, el bicampeón del mundo ironizó con el hecho de haber sido elegido piloto del día. "Es un milagro, porque normalmente nadie mira para nuestras carreras. A veces salimos vigésimos y acabamos sextos y el piloto del día suele ser uno que salió primero y acaba tercero", finalizó.