Alonso: "Al mínimo dato anómalo, tendremos que parar para correr en China"

Fernando Alonso en Australia - Julien Delfosse / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que partirá decimoséptimo en el Gran Premio de Australia, ha reconocido que la falta de repuestos de las baterías les obligará a "parar el coche" este domingo en carrera para "poder correr en China", además de asegurar que aunque hay "potencial" tienen "dos segundos que se antojan difíciles de recuperar".

"Mañana miraremos un poco la situación, veremos cómo estamos en carrera. No es secreto que no tenemos repuestos de las baterías, así que al mínimo dato anómalo que vean en la telemetría tendremos que parar el coche para poder correr en China", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación.

Además, apuntó que en cada vuelta que dan deben "desbloquear mucho todavía del chasis". "En Baréin dábamos 40 o 50 vueltas, pero todas las tandas estaban alteradas por la unidad de potencia, no te dejaba hacer un trabajo continuo de desarrollo del coche", manifestó.

"Aquí hemos tenido una sesión y media de desarrollo del coche y hemos mejorado un segundo y medio. Ahí te dice el potencial, si tuviésemos tres o cuatro Grandes Premios normales creo que queda otro segundo de chasis por desbloquear. Pero una vez fijado eso nos quedarían otros dos segundos que se antojan difíciles de recuperar", añadió.

El asturiano recordó también que, teniendo la misma unidad de potencia que el viernes y el mismo déficit de potencia, ayer estaban "a cuatro segundos" y este sábado están "a tres". "No hemos cambiado nada, solo hemos mejorado un segundo y medio porque hemos podido dar vueltas, cosa que no hemos podido hacer ni en todo el invierno ni en los Libres 1. Sabemos del potencial del coche, solo nos hace falta un poco de fiabilidad para desbloquear todo el potencial del chasis y luego llevará mucho más tiempo desbloquear toda la potencia del motor", expresó.

Por último, el bicampeón del mundo afirmó que el aprendizaje de este domingo en carrera les servirá para la próxima cita. "Tenemos China la semana que viene, solamente una sesión de Libres, así que lo que podamos aprender mañana y lo que podamos aprender en China nos dictará el próximo fin de semana. Es importante mañana seguir conociendo el coche y estar unidos. Sabemos que tenemos este reto por delante y hay que afrontarlo entre todos", finalizó.