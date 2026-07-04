Antonelli caza a Hamilton en la carrera Sprint de Silverstone

Kimi Antonelli, durante una carrera. - Europa Press/Contacto/Simon West

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ha ganado este sábado por delante del inglés Lewis Hamilton (Ferrari) la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, novena prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) han sido decimoséptimo y vigésimo, respectivamente.

En el Circuito de Silverstone se vivió una carrera Sprint, cuarta de esta temporada con dicho formato, cuya intensidad fue de más a menos. Habían empezado fuertes los dos bólidos de McLaren, poniéndose tercero y cuarto, y aprovecharon la mala primera vuelta del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien cedió dos puestos después de esa arrancada.

Con su coche Mercedes, el inglés George Russell recuperó puesto con respecto a su compatriota Lando Norris, pero luego fue atacado otra vez por el vigente campeón del mundo a lomos de su McLaren y, además, se les metieron de inmediato en la pelea el propio Verstappen, el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Mientras, en las posiciones más rezagadas, Alonso tuvo pronto una salida de pista, pero volvió a entrar rápidamente. Parecía claro que el piloto ovetense sufriría de nuevo y tampoco le iban mucho mejor las cosas al madrileño Sainz, sin siquiera alcanzar el top 15 del pelotón.

En la zona puntera de la carrera, Hamilton ya se había escapado y Antonelli fue el único que siguió su ritmo, tanto que incluso lo rebasó durante la octava vuelta, justo antes de afrontar la curva 16. Desde ese momento, el actual líder de la clasificación general de este Mundial mostró solidez para aguantar sin sustos hasta conseguir la victoria.

Por detrás del joven italiano, Hamilton igualmente constató su buen estado de forma ocupando la segunda posición de un podio que completó Norris, pues había sido el más habilidoso en ese particular zafarrancho suyo con Russell (4º), Leclerc (5º), Verstappen (6º) y Piastri (7º).