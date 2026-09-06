Antonelli gana en Monza con una remontada histórica y fortalece su liderato

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Italia, decimotercera prueba del Mundial de Fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, remontando desde la decimonovena posición y superando a su compañero, el inglés George Russell (Mercedes), y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras Carlos Sainz (Williams) acabó decimotercero y Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó.

Monza tuvo un héroe local 60 años después. Desde que lo hiciera Ludovico Scarfiotti en 1966, ningún italiano se subía al primer escalón del podio en el emblemático trazado en Lombardía, hasta que este domingo lo logró el joven piloto de Mercedes.

Antonelli penalizó por el cambio de motor, pero fue ambicioso y confió en sus posibilidades, con una gran elección de neumático medio nuevo en una parada en el ecuador de la carrera aprovechando un 'Virtual Safety Car', para ganar y ampliar su renta como líder del Mundial, que ya es de 66 puntos, en una carrera marcada también por el fuerte accidente que sufrió Charles Leclerc (Ferrari) en la segunda vuelta.

El joven piloto, de 19 años, vio explotar la grada de Monza, en gritos de júbilo, incluso de los aficionados de Ferrari vestidos de rojo, al cruzar la meta para lograr su séptima victoria en el Mundial y sumar otros 25 puntos. Ahora posee 267, por los 201 de Russell, que se vio perjudicado por no parar en ese 'VSC', obligado a acabar con una neumático duro usado que le impidió luchar en la recta final de la carrera.

Por detrás, Verstappen volvió a obrar un milagro con el Red Bull y brilló, fundamentalmente al inicio, colocándose como principal candidato a cerrar el podio. Y así lo hizo, aunque al final se difuminó y solo pudo ser un espectador del duelo entre Antonelli y Russell, que tuvo susto final por la salida de pista del italiano a falta de tres vueltas, aunque no le impidió escuchar los acordes del himno transalpino en el podio.

Se apagaron los semáforos en Monza y Pierre Gasly (Alpine) aguantó bien por delante los casi 600 metros hasta la primera frenada, donde sí hubo chispas entre los Ferrari. Leclerc se defendió con firmeza ante Hamilton, que casi tocó grava, para seguir en la zona delantera. Mientras, Russell pasaba con cierta facilidad al piloto francés.

Pero todo cambió rápido en para el monegasco. Solo en la segunda vuelta, los 'tifosi' vieron a Leclerc tener un fuerte accidente en la undécima curva, 'La Parabólica', donde se fue solo, sin ningún toque, contra los muros al defenderse de Oscar Piastri por fuera, en la zona sucia. Este grave incidente provocó una bandera roja que detuvo la acción unos 40 minutos en Monza.

En la segunda salida del día, era Russell quien partía el primero, aguantó y se marchó con cierta facilidad, mientras por detrás se 'peleaban' los Alpine, una lucha que acabó con Franco Colapinto de excursión por al grava. Gasly seguía segundo, pero su euforia se cortó de golpe cuando, primero, le pasó Verstappen y, después, Hamilton en la recta principal. Esto lo aprovechaba el inglés de Mercedes para seguir abriendo hueco.

Pero 'Mad Max' no le dejó, porque el tetracampeón del mundo iba a la caza y se colocó a menos de un segundo en apenas dos vueltas. Fue en la 13 cuando el neerlandés se puso al frente, pero solo era parte del tradicional yoyó y Russell volvió al primer lugar, aunque con Antonelli ya por detrás intentando que el mordisco a su ventaja fuera mínimo. Y así fue, porque el joven piloto demostró su ambición y adelantó a Russell completando una remontada histórica.

Tras varios episodios en una serie extensa de adelantamientos por la gestión de baterías, Mercedes pidió a sus pilotos trabajar por ampliar la distancia con Verstappen y posponer la batalla por el triunfo, y Antonelli permaneció detrás de Russell en una tregua que no duró mucho. Y es que, después de que Fernando Alonso se retirara en la vuelta 25, un 'Virtual Safety Car' en el giro 28, por una avería de Lance Stroll (Aston Martin), fue la clave de la carrera.

Antonelli decidió parar, como Verstappen, y esto hizo que Russell, con gomas duras, permaneciera fuera, una decisión que, aunque fuera lo correcto porque, a nivel de equipo, otra cosa habría perjudicado a ambos, posibilitó una segunda parte de carrera fulgurante para Antonelli.

El italiano montó medios nuevos y no tuvo rival, rápidamente recuperó los 15 segundos que perdió en el 'pit-lane' y cuando restaban solo cuatro vueltas ya estaba pegado al trasero de su compañero. Ahí se notaron las 44 vueltas de las gomas de Russell, aunque Antonelli se precipitó en un primer intento y se fue a la grava en la segunda curva, con algo de suerte, ya que pudo volver al asfalto sin perder demasiado tiempo.

Pero en el segundo intento no falló y cerró con la victoria un domingo mágico para él. Antonelli completó la segunda mayor remontada de la historia de la Fórmula 1 convirtiendo un fin de semana destinado a sobrevivir en un golpe en la mesa para ser mucho más líder. Mientras, A Sainz no le dio el rendimiento del coche para ser más que decimotercero y Fernando Alonso se retiró tras salirse y pasar por la grava.

Fuera del podio, los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri fueron cuarto y quinto, respectivamente, Hamilton finalizó sexto, Gasly fue séptimo, Arvid Lindblad (Racing Bulls), octavo; Yuki Tsunoda (Racing Bulls), noveno; y Colapinto cerró el 'top 10'.