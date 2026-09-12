Antonelli también lidera unos Libres 3 con accidentes de Hamilton y Bearman

El piloto italiano de F1 Kimi Antonelli (Mercedes), en el GP de España 2026. - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) también dominó los terceros entrenamientos libres del Tag Heuer Gran Premio de España en el circuito de Madring, superando al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y al australiano Oscar Piastri, en una sesión accidentada, con dos banderas rojas, y que dejó a Fernando Alonso (Aston Martin) decimoséptimo y a Carlos Sainz (Williams), decimoctavo.

El líder del Mundial no se anduvo con chiquitas, y tampoco dio tregua en los libres del sábado. Cuando Antonelli quiere, es el más rápido, o al menos dejó esa sensación en la última hora de pruebas en Madring antes de la 'qualy'. El joven piloto marcó un 1:32.797, una décima mejor que Leclerc (1:32.963) y Piastri (1:32.986).

Todos ellos, cronos registrados después de la bandera roja provocada por un accidente de Lewis Hamilton, que aún así marcó el noveno mejor tiempo, y antes de la última, a unos segundos del final, por un incidente de Ollie Bearman (Haas) en la curva 11, donde el coche se le fue de atrás y chocó de forma violenta contra las protecciones. Esta sesión también dejó la lectura de que los Audi son competitivos y que McLaren también se sube al carro de la lucha por la 'pole'.

Los primeros en abrir la acción en esta tercera y última sesión antes de la verdad fueron los Audi, que siguen demostrando que, hasta ahora, tienen bastante ritmo. Pero los primeros en asomar la cabeza de los favoritos fueron los Ferrari, y Hamilton desbancó a su compañero Leclerc para colocarse en lo más alto.

Sin embargo, como en lo que va de campeonato, Antonelli no estaba dispuesto a regalar nada, y les metió seis décimas a los del 'Cavallino' en su primer intento, con un competitivo 1:33.664. Todo esto, después de que Carlos Sainz casi se fuera contra el muro en 'Las Cárcavas', aunque pudo clavar su Williams a solo unos centímetros de la pared.

Para acabar el primer tercio de la sesión, el monegasco bajó al 1:33.332 con el neumático blando, para mejorar en tres décimas el crono logrado por Antonelli previamente. Pero todo se detuvo por el segundo accidente de la F1 en Madring, después del de Arvid Lindblad en los Libres 2, y ahora con Hamilton como protagonista.

El inglés se fue largo y no entró bien al vértice en la última curva yéndose contra las protecciones, provocando una bandera roja cuando restaban 36 minutos de sesión. El piloto de Ferrari recorrió el circuito, hasta la curva 16, con la rueda delantera derecha pinchada y el alerón delantero parcialmente colgando, mientras el equipo le insistía en que detuviera su monoplaza en un lugar seguro para que fuera una grúa la que lo devolviera al garaje.

El crono se paró a falta de 15 minutos, y ni George Russell ni Max Verstappen, de los equipos de cabeza, habían completado aún una vuelta competitiva. Pero, en la reanudación, el neerlandés se quedó a medio segundo de Leclerc y Russell, cuarto, después de un mal tercer sector.

Los McLaren también parecían ir mejor que este viernes, mientras el Audi de Nico Hülkenberg era el mejor del resto, quitando a los cuatro mejores equipos en lo que va de temporada- Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull-.

Por abajo, lo más interesante fue el duelo entre Carlos Sainz y Fernando Alonso, que intercalaron posiciones en varias ocasiones y, finalmente, el 'premio' fue para el asturiano, que acabó 17º, justo por delante del madrileño, 18º. Y estos Libres 3 concluyeron con la bandera roja tras un incidente de Bearman en la curva 11 a solo unos segundos del final.