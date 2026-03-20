Aston Martin recalca que Adrian Newey "se centra principalmente en el liderazgo estratégico y técnico"

Archivo - Lawrence Stroll junto a Adrian Newey durante un Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dueño del equipo Aston Martin de Fórmula 1, Lawrence Stroll, salió este viernes al paso sobre "las especulaciones actuales sobre el papel" de Adrian Newey en su estructura y recalcó que el afamado ingeniero británico "se centra principalmente en el liderazgo estratégico y técnico".

"Ante las especulaciones actuales sobre el papel de Adrian Newey en nuestro equipo, quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar la situación. Como Presidente Ejecutivo y Accionista Mayoritario, quiero reafirmar que Adrian Newey es mi socio y un importante accionista", aseguró Stroll en un comunicado en las redes sociales.

El dueño del equipo de F-1 donde corre el español Fernando Alonso realizó esta aclaración en un momento donde las informaciones indican que Jonathan Wheatley, que ha dejado su cargo de 'Team Principal' de Audi en la Fórmula 1 "con efecto inmediato", reemplazará a como jefe de equipo de Aston Martin para que su compatriota se centre de nuevo en el diseño y desarrollo del AMR26.

"Aquí hacemos las cosas de forma diferente y, aunque actualmente no adoptamos el rol tradicional de 'Team Principal' que se ve en otros lugares, es de forma consciente", recalcó en este sentido Lawrence Stroll.

Para el empresario, "como el ingeniero más exitoso en la historia de este deporte, Adrian se centra principalmente en el liderazgo estratégico y técnico, donde es excelso". "Cuenta con el apoyo de un equipo directivo altamente cualificado para gestionar todos los aspectos del negocio, tanto en el Campus de Aston Martin como en la pista", advirtió.

"Con frecuencia, nos contactan altos ejecutivos de otros equipos que desean unirse al Aston Martin Aramco, pero, de acuerdo con nuestra política, no hacemos comentarios sobre rumores ni especulaciones", sentenció Stroll.