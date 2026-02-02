Audi presenta su R26 en las bodegas de Marqués de Murrieta. - MARQUÉS DE MURRIETA/AUDI

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Marqués de Murrieta, bodega pionera de la denominación de origen Rioja, ha recibido el nuevo monoplaza de Fórmula 1, el R26, con el que Audi debutará en el Campeonato del Mundo este 2026, que arrancará el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en el circuito de Melbourne.

El Audi R26 forma parte de la nueva etapa de Audi en la máxima categoría del automovilismo, junto con la puesta en marcha de su proyecto de equipo propio para este año.

La elección de la bodega riojana para esta presentación en exclusiva en España no es casual, pues Marqués de Murrieta es uno de los grupos familiares más prestigiosos del mundo del vino y está vinculado al deporte de alto nivel como la Eurocopa y la Liga de Campeones de fútbol, el Mutua Madrid Open y otros ATP Masters 1000, y el Acciona Golf España, entre otros.

El Audi R26, trasladado desde Alemania bajo estrictas medidas de seguridad para esta presentación, es un monoplaza de nueva generación desarrollado para competir al máximo nivel, con un enfoque integral en aerodinámica, eficiencia y rendimiento, y con soluciones técnicas diseñadas íntegramente por la firma alemana para maximizar la velocidad y la fiabilidad en pista.

Audi ha estado desarrollando la unidad de potencia para la Fórmula 1 en Neuburg an der Donau, la única sede operativa de un equipo de Fórmula 1 en Alemania.

Marqués de Murrieta está presente en más de 100 países y forma parte de los torneos deportivos internacionales de máximo nivel. Esta presentación de Audi coincide con el reciente reconocimiento de la edición internacional de Forbes, que la ha nombrado mejor bodega de Europa en el prestigioso ranking 'The World's 50 Best Wineries'.