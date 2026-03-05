Australia examina a la F1 y sus incógnitas en el inicio de una nueva era

Cartel del GP de Australia 2026 de Fórmula 1 en el circuito de Albert Park. - Julien Delfosse / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 inicia este fin de semana el Mundial de 2026 y una nueva era con la nueva y revolucionaria normativa para una nueva campaña llena de incógnitas que se empezarán a despejar en una primera carrera a la que Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull llegan después de una pretemporada más positiva que el resto, con pocas esperanzas para Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

Después de un invierno más corto de lo normal, con 'shakedown' en el Circuit de Barcelona-Catalunya y dos semanas de test en Baréin en el mes de febrero, necesarias para que los equipo probaran los nuevos monoplazas, más pequeños, más ligeros y más ágiles y que serán los grandes protagonistas de un nuevo periodo al que McLaren llega como vigente campeón de Pilotos --el inglés Lando Norris, que ya ganó la carrera en Melbourne en 2025-- y Constructores.

Aunque el favoritismo este año, con muchas dudas todavía respecto al rendimiento de los equipos, parece estar más repartido, con unos Ferrari que asustaron, ya que fue el monegasco Charles Leclerc el más rápido de las dos semanas de test. Junto a él, el inglés Lewis Hamilton espera haber reseteado y olvidado el curso pasado, en un circuito donde suma dos triunfos, en 2008 y 2015, y tiene el récord de 'poles' (8).

Ante un 'Cavallino Rampante' que sigue deseando esa oportunidad para disputar un título por primera vez desde 2008, Red Bull y el neerlandés Max Verstappen también terminaron las pruebas más satisfechos que cuando las comenzaron. En 2025, con un coche inferior al 'papaya', 'Mad Max' peleó hasta el final por el Mundial, y ahora con Ford como motorista, el tetracampeón se espera que siga siendo competitivo, con el límite de su monoplaza como posible obstáculo.

En un primer momento, Mercedes aparecía en la mayoría de quinielas como el gran favorito, por su motor, al que ha rodeado mucha polémica por su compresión y la medición de esta, en tiempos donde la fiabilidad parece ser uno de los factores más importantes ante el temor y la amenaza de múltiples abandonos.

Y es que no espera un fin de semana amable para unos Williams que ya arrancaron tarde el año, al no acudir por un problema de producción al 'shakedown' celebrado en Barcelona. "El Williams se puede mejorar en todo, está muy verde", llegó a decir Carlos Sainz una vez finalizaron los test en Baréin, por lo que los de Grove tienen mucho trabajo por delante y no se les espera por la zona alta en estas primeras carreras.

El madrileño tiene un positivo y reciente recuerdo en Albert Park, donde en 2024 logró el triunfo en la carrera del domingo 15 días después de ser operado de apendicitis, su tercera victoria en la categoría. Pero este fin de semana la misión será aprender y ver dónde esta el FW48, que parece haber mostrado, al menos, más seguridad que el Aston Martin.

El examen será importante para un AMR26, creado desde cero por Adrian Newey, que ha dado muchos dolores de cabeza a los de Silverstone esta pretemporada, con problemas en la batería, la caja de cambios y, lo más reciente, con vibraciones desde que ponen en marcha el monoplaza. Una situación límite que podría provocar que Aston Martin se plantee, según medios italianos, retirarse pronto el domingo y evitar más daños.

Mientras, Fernando Alonso, con mucho menos rodaje que la mayoría, regresa a un trazado en el que venció en 2006 con Renault, aunque con más pesimismo de lo habitual dentro de una parrilla en la que debutará Cadillac, con el mexicano Sergio Pérez en sus filas. Por detrás de los cuatro favoritos, aparecen escuderías como Racing Bulls, Haas y Alpine, mientras Audi también va acoplándose.

A los pilotos, entre ellos el 'anfitrión' Oscar Piastri (McLaren), les espera un trazado de 5,278 km y 14 curvas, que albergó el primer GP de Australia en 1996. En el circuito se disfrutará de un nuevo procedimiento de salida, los novedosos modos recta y adelantamiento y la aerodinámica activa, mientras no se esperan precipitaciones y temperaturas máximas de 24ºC.

--HORARIOS GRAN PREMIO DE AUSTRALIA 2026:

-Viernes 6 de marzo.

Entrenamientos Libres 102.30.

Entrenamientos Libres 206.00.

-Sábado 7.

Entrenamientos Libres 302.30.

Calificación 06.00.

-Domingo 8.

Carrera 05.00.