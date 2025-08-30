Carlos Sainz: "Creo que todo el mundo va a intentar ir a una parada, pero la degradación es alta"

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha vaticinado este sábado que "todo el mundo va a intentar ir a una parada" en 'boxes' durante la carrera del Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero avisando de que "la degradación es alta" en Zandvoort.

"Va a ser una carrera interesante. Yo creo que todo el mundo va a intentar ir a una parada, pero la degradación es alta, entonces va a ser igual una parada muy cauta por todos. Igual alguien se anima a ir a dos y se puede adelantar, eso será lo divertido de ver; y sí, espero que sea una carrera más divertida que Hungría", dijo Sainz a varios periodistas.

"Después de los Libres 3, obviamente, estaba motivado y con ganas de hacer igual un top 7, top 6 y volver a las 'qualys' de principio de año. Pero sí, desgraciadamente ha salido el sol un poco, ha subido la temperatura de pista y, de repente, en Q1 estábamos luchando por pasar la Q1 en vez de luchar por un top 6", añadió en su 'canutazo' de prensa.

Luego Sainz explicó el raro rendimiento de su bólido: "Hemos conseguido pasar la Q2 de milagro; y ya en Q3, la P9, más o menos es donde hemos estado toda la 'qualy', entre octavo y el doce". "Y no había mucho más hoy. Una pena porque con las condiciones de Libres 3 igual podríamos haber luchado por un poquito más, pero es lo que hay", agregó.

"He dado un golpe bastante fuerte en la salida de la [curva] 13, que me ha dado la sensación de que he dañado algo. Ahora veremos en los datos si es así o no, pero no lo sé", describió sobre un percance con su monoplaza, para el que también hay que afinar el acople de neumáticos.

"Es difícil para nosotros, para Williams. Tenemos ahí una limitación con las temperaturas de los neumáticos, que nos cuesta mucho. Es algo que nos lleva pasando desde principio de temporada y por eso veis a veces un Williams en el top 7 y otro en la Q1, o uno en Q3 y otro en Q2, porque hay una ventana muy pequeña", admitió el piloto madrileño.

Por último, Sainz reconoció haber "ido aprendiendo un poco lo que había que hacer durante la 'qualy' con esta temperatura de pista", hasta ocupar el noveno puesto de la parrilla, y que "más o menos" había "podido ponerlo todo junto en la Q2 y en la Q3 cuando contaba, porque es duro".