Carlos Sainz: "Es el éxito que merecemos después de una mejora notable"

Carlos Sainz, Gran Premio Miami - DPPI / AFP7 / Europa Press
MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -
El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) se mostró "muy contento" con la "mejora notable" de su monoplaza para terminar noveno este domingo en el Gran Premio de Miami, aunque dejó claro que deben seguir trabajando para ir a más.
"Muy contentos, sabía que si salíamos bien, hoy por fin hice una de mis salidas, que desde hemos cambiado la reglamentación, es mi punto fuerte. Vuelta uno un poco de caos, con algunos coches que parecía que querían acabar la carrera en la vuelta uno", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.
"Los hemos salvado y a partir de ahí he puesto mi ritmo, me he puesto a tirar, hemos acabado novenos en ritmo, en carrera, es el éxito que merecemos después de una mejora notable este fin de semana. Este es el coche que tendríamos que haber llevado en la carrera uno, que con los retrasos que ya sabéis se ha tenido que retrasar hasta mayo", añadió.
Sainz confió en que sean capaces de llegar hasta donde tenían planeado y prometido. "Todos los problemas espero que hayan terminado, empecemos la recuperación y a llegar a las posiciones que prometimos. Todavía estamos lejos de donde prometimos. A no conformarse con esto porque no es lo que esperábamos y queremos más", afirmó.
El madrileño, que reconoció que no era el momento de criticar la normativa pero que debían seguir "haciendo cambios en la dirección correcta", analizó la mejora del Williams. "Después de lo caótico de las primeras diez vueltas, ha sido ahí cuando he visto que era el noveno coche más rápido. Más rápido que coches que en Suzuka nos metían medio segundo por vuelta, hemos debido dar un paso adelante importante. Es verdad que el Alpine todavía está muy lejos. Habrá que apretar los dientes", terminó.