Carlos Sainz: "El toque con Bortoleto ha arruinado mi carrera"

Carlos Sainz en Sepang - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que ha terminado decimoséptimo en el Gran Premio de Baréin, ha asegurado que el toque con el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) ha "arruinado" su carrera y le ha costado "la oportunidad de puntuar", aunque ha reconocido que no esperaba "grandes cosas" en Sepang.

"Estábamos teniendo un fin de semana muy bueno hasta el toque con Bortoleto, que ha arruinado la carrera. Es una pena, porque hasta ese punto pensé que puntuar era posible, no teníamos mal ritmo, habíamos hecho todas las elecciones bien. Pero ahí Gaby ha estado un poco optimista. Me ha venido a pedir perdón, no se le puede hacer nada, son cosas de las carreras", señaló el declaraciones a DAZN tras la prueba.

En este sentido, el madrileño explicó que el incidente ha impedido que pudiese luchar por los puntos. "Me ha costado la oportunidad de puntuar. ¿Hubiésemos puntuado? Probablemente no, porque luego hemos tenido dos 'pit stops' terribles, una mala ejecución de carrera y un ritmo que, aunque igual respecto a Alex -Albon- era bueno, respecto a los demás coches no era del todo bueno. Hubiese sido complicado puntuar, así que por lo menos los errores de 'pit stops' nos los hemos quitado en una carrera donde no iban a pasar grandes cosas probablemente", reconoció.

A pesar de todo, las sensaciones en Sepang han sido buenas. "Ayer hice una de las mejores 'qualys' del año, si no la mejor. He hecho una salida muy buena, bien en mojado, bien en seco, con una buena ejecución. A nivel personal, ha sido un buen fin de semana que por factores externos quizás se nos ha ido un poco de las manos. Pero tampoco es que tengamos coche ni para puntuar ni para mucho más aquí en Malasia, a ver qué tal Singapur", subrayó.

"No hay nada que se le pueda hacer. Ha sido un incidente que puede pasar en las carreras, sobre todo cuando la pista está tan delicada. Gaby ha pecado un poco de optimismo y de impaciencia, porque era una parte de la carrera donde estábamos los dos en los puntos y lo único que había que hacer era ir manteniéndose limpio, ir tirando hacia adelante mientras que los demás sufrían. Ya está, no pasa nada, hay que pasar página, saber que de todos modos no ha sido nuestro día. Como equipo tampoco hemos hecho las cosas bien luego", continuó.

Por último, afirmó que el asfalto de Sepang "le da carácter". "Creo que le da un toque de degradación, de hacerlo un circuito un poco más especial, porque los demás son asfaltos nuevos con mucho 'grip'. Es un circuitazo de Fórmula 1. La Fórmula 1 tuvo una época muy buena en 2004, cuando se creó Sepang, Estambul Park, China... Luego de repente salieron los Sochi, los Abu Dabi, que no nos gustaron a nadie. Luego se hizo Austin, que es un circuitazo. Sepang es de los buenos", concluyó.