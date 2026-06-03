Charles Leclerc firma un nuevo contrato multianual con Ferrari

El piloto monegasco Charles Leclerc - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto monegasco Charles Leclerc continuará las próximas temporadas al volante de un Ferrari después de firmar un nuevo contrato "por las próximas temporadas", según anunció este miércoles la escudería italiana, en la que lleva ya desde 2019, siendo el segundo con más carreras en la 'Scuderia', sólo por detrás del mítico Michael Schumacher.

El 'Cavallino Rampante' hace este anuncio a pocos días de que precisamente se dispute en Mónaco el Gran Premio de casa de su piloto, criado en su Academia y que luego llegó al equipo tras un paso por Sauber en 2018, para posteriormente pasar a conducir un 'bólido rojo'.

Desde entonces, Leclerc, de 28 años, ha ganado ocho Grandes Premios y quedó segundo en el Campeonato del Mundo en 2022. En esta temporada 2026, dominada por Mercedes, que ha ganado todas las carreras, marcha tercer clasificado con 75 puntos, a 56 del líder, el italiano Kimi Antonelli, tras sumar dos terceros, en Australia y Japón, y un segundo puesto en el Sprint de China.

"No podría estar más feliz de continuar este camino con Ferrari. Para mí siempre ha sido mucho más que un simple equipo. Es al que he querido pertenecer y del que he soñado con formar parte desde que era niño, y después de todos estos años se ha convertido en una segunda familia", señaló Leclerc en el comunicado de la 'Scuderia'.

El monegasco recuerda que "juntos" han compartido "momentos increíbles y otros más difíciles", pero que cree "en este equipo más que nunca". "Estoy profundamente agradecido de que sigamos trabajando codo con codo para lograr nuestro objetivo común de traer el Campeonato del Mundo de vuelta a Maranello", confesó.

"Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca doy por sentada. Seguiré dando absolutamente todo de mí para devolver a este equipo al lugar que le corresponde, en lo más alto, por todos en Maranello, y sobre todo por los 'tifosi' (aficionados), cuya pasión es el alma de esta 'Scuderia'", sentenció Leclerc.

Por su parte, el director de Ferrari, Fred Vasseur, recalcó que Leclerc forma parte de la familia Ferrari desde hace muchos años" por lo que esta renovación les parece "algo muy natural." "A lo largo de estas temporadas le hemos visto crecer, hasta convertirse no sólo en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona totalmente integrada al equipo y a todo lo que representa Ferrari", advirtió.

"Apreciamos su talento, nos encanta su determinación y la forma en que afronta cada día con la gente de la 'Scuderia', tanto dentro como fuera de la pista. Sabemos lo mucho que significa este proyecto para él y nos complace seguir trabajando para alcanzar nuestros objetivos comunes", sentenció el francés.