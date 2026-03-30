El Circuit de Barcelona-Catalunya dedica una tribuna a la escudería Ferrari

Lewis Hamilton, durante una carrera con Ferrari. - FLORENT GOODEN / DPPI

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha dedicado una tribuna a la escudería italiana Ferrari en el marco del próximo Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que se celebrará del 12 al 14 de junio y será la séptima cita del Campeonato del Mundo.

"La nueva Tribuna Scuderia Ferrari HP debuta como un espacio exclusivo pensado para los seguidores del equipo, ofreciendo una experiencia única durante todo el fin de semana de competición", indicó el equipo de prensa del Circuit, después de que este lunes se hayan puesto a la venta las entradas para dicha experiencia.

"Este producto se puede adquirir en formato de abono de tres días --de viernes a domingo-- con un precio de 475 euros más gastos de gestión. Además, se aplicarán descuentos del 50% para público júnior y sénior sobre esta tarifa", informaron los organizadores en su nota de prensa.

"La ubicación de la Tribuna Scuderia Ferrari HP es otro de sus grandes atractivos. Situada en la curva 5 del trazado mundialista (Tribuna M), ofrece una perspectiva privilegiada de algunos de los momentos más intensos de la carrera, permitiendo seguir de cerca toda la acción en pista. Además, se trata de una tribuna cubierta, lo que garantiza una experiencia más cómoda para los aficionados durante todo el fin de semana del Gran Premio", subrayó el comunicado oficial.

La nota añadió que la tribuna "permitirá a los aficionados vivir el Gran Premio rodeados de otros 'tifosi', generando una atmósfera vibrante y cargada de pasión por Ferrari". "Como parte de la experiencia, todos los asistentes recibirán las emblemáticas banderas de la Scuderia Ferrari, que podrán ondear durante todo el fin de semana", se precisó.

"Con esta iniciativa, el Circuit de Barcelona-Catalunya refuerza su apuesta por mejorar la experiencia del aficionado y ofrecer propuestas cada vez más personalizadas para los seguidores", concluyó el texto de prensa.