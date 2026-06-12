El Corte Inglés, patrocinador del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputa en el mes de septiembre en el circuito urbano Madring. - EL CORTE INGLÉS

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés se ha incorporado como patrocinador del Tag Heuer Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2026, que se disputa del 11 al 13 de septiembre en el circuito urbano de Madring, con lo que se sumará a la celebración de uno de los mayores acontecimientos deportivos y de entretenimiento que acogerá el país este año.

La incorporación de la compañía de grandes almacenes con el Gran Premio de España de Fórmula 1, que regresa a la capital de España más de cuatro décadas después, supone la unión de dos marcas estrechamente vinculadas a Madrid.

Con más de ocho décadas de historia, El Corte Inglés es uno de los grandes referentes del comercio y los servicios en España, una compañía reconocida por millones de personas y con una presencia consolidada que trasciende las fronteras nacionales.

Como parte del acuerdo, El Corte Inglés activará una Fan Zone en Nuevos Ministerios, en el párking exterior de su centro del Paseo de la Castellana de Madrid para connvertir uno de los grandes ejes de la capital en un punto de encuentro para aficionados y visitantes durante la semana del gran premio.

Ubicado en una de las zonas más transitadas y reconocibles de Madrid, el espacio permitirá acercar la experiencia de la Fórmula 1 al centro de la ciudad y ampliar la celebración más allá de los límites del circuito que estará ubicado junto al recinto ferial de IFEMA.

Además, la ubicación tendrá un papel especialmente relevante dentro de la experiencia del evento gracias a su conectividad. Situada junto a uno de los principales puntos de transporte de Madrid, con acceso directo a Cercanías, Metro y numerosas líneas de autobús, la Fan Zone se convertirá también en una puerta de entrada natural para miles de aficionados que se desplacen hasta Madring, situado a apenas ocho minutos en metro.

La colaboración contempla asimismo el desarrollo y comercialización del merchandising oficial de Madring, acercando los productos del gran premio tanto al público nacional como a los visitantes internacionales que llegarán a la ciudad durante el evento, y estará disponible en su web y en una selección de centros.

Además, El Corte Inglés será el responsable de la producción de la uniformidad del equipo de Madring, incluyendo tanto a voluntarios como a personal del 'staff', mediante prendas diseñadas específicamente para el evento y alineadas con la identidad visual del proyecto.

Por otro lado, Viajes El Corte Inglés pondrá al servicio de los aficionados su experiencia en la organización de viajes, alojamientos, desplazamientos y experiencias, consolidándose como una de las opciones de referencia para quienes quieran vivir el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde cualquier punto del mundo. Además, a través de su servicio de venta de entradas, Viajes El Corte Inglés comercializará paquetes de alojamiento más entradas al evento.

El acuerdo permitirá además extender la presencia del evento a través de la red comercial de El Corte Inglés, integrando el acontecimiento en algunos de sus espacios más emblemáticos de la ciudad y contribuyendo a que la atmósfera de la Fórmula 1 se deje sentir en distintos puntos de sus calles.

Con esta alianza, Madring suma socios estratégicos que comparten su ambición de convertir el Gran Premio de España en una experiencia que trascienda la competición y se integre plenamente en la vida de Madrid, acercando el evento a aficionados, visitantes y ciudadanos.