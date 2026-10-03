Domenicali asegura que la temporada de Fórmula 1 terminará en Abu Dabi

Archivo - Lando Norris en el circuito de Yas Marina en el Gran Premio de Abu Dabi 2025 - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

BERLÍN, 3 Oct. (dpa/EP) -

El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha asegurado este sábado que la competición no tiene previsto modificar de nuevo su calendario debido al conflicto en Oriente Próximo y se espera que la temporada termine con el Gran Premio de Abu Dabi, tal y como estaba previsto inicialmente.

Según explicó Domenicali a Sky Sports Italia, las carreras de Catar, el 29 de noviembre, y de Abu Dabi, el 6 de diciembre, se celebrarán según lo previsto, y la posibilidad de cerrar el año en Imola queda descartada por el momento.

"Este es el rumbo que hemos fijado basándonos en la información y las garantías que hemos recibido. Seguiremos aplicando esta estrategia hasta finales de año", declaró Domenicali a Sky Sport Italia durante el Gran Premio de Baréin, que se celebra en el circuito de Sepang, en Malasia, precisamente por la situación en Oriente Próximo.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, declaró a la cadena alemana Sky que los equipos se están preparando en consecuencia y que "por ahora, todo va sobre ruedas", aunque la situación es muy inestable y que deben mantenerla bajo vigilancia.

A principios de este año, la Fórmula 1 se vio obligada a cancelar el Gran Premio de Baréin y el de Arabia Saudí debido al conflicto en Oriente Próximo. Aunque el Gran Premio de Arabia Saudí no se recuperó, el de Baréin se reprogramó y se trasladó al Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, este fin de semana. Para la F1, hay mucho dinero en juego, ya que Catar y Abu Dabi pagan cuantiosas cuotas para formar parte del calendario de carreras.