El exdirector técnico de Mercedes Mike Elliot ficha por Alpine

Archivo - El aerodinámico británico Mike Elliot en su etapa en Mercedes atendiendo a los medios en el GP de España de Barcelona. - Hoch Zwei / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero aerodinámico y exdirector de la escudería Mercedes fue anunciado este jueves como nueva incorporación de Alpine, equipo con el que ya trabajó entre 2008 y 2012 bajo la antigua denominación Renault F1 Team, con el objetivo de liderar y supervisar las funciones técnicas y de ingeniería.

Elliot regresará a la fábrica de Enstone (Inglaterra) 14 años después para liderar y supervisar las funciones técnicas y de ingeniería del equipo francés, al que también aportará su extensa experiencia y conocimientos después de haber trabajado para Renault, donde trabajó con el piloto español Fernando Alonso entre 2008 y 2009, Lotus, McLaren y Mercedes recientemente como director técnico.

Allí, con la escudería alemana, el ingeniero británico ha logrado ocho campeonatos de constructores y ocho campeonatos de pilotos, siete de Lewis Hamilton y uno de Nico Rosberg. "La llegada de Elliott a Enstone refuerza las capacidades técnicas del equipo, que busca consolidar su buen desempeño en pista y reducir la distancia con los cuatro mejores equipos", apunto Alpine en un comunicado.