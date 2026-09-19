Dinamarca y Groenlandia confirman el acuerdo con Trump pero hablan de "seguridad compartida" sobre la isla

Mette Frederiksen - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha confirmado este viernes el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para garantizar la "seguridad compartida" sobre Groenlandia, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que Washington mantendrá el "control permanente" de la seguridad en la isla, lo cual no ha sido constatado por Copenhague.

"Me complace que se vislumbre un buen acuerdo para Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos. Un acuerdo que refuerza nuestra seguridad compartida en el Ártico y la región del Atlántico Norte y que, por lo tanto, también resulta beneficioso para la OTAN y Europa", ha compartido en un comunicado oficial publicado en redes sociales.

La dirigente danesa ha asegurado en el mismo mensaje que el acuerdo "reconoce la soberanía y la integridad territorial" de su país, además del "derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación".

Por otro lado, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha subrayado que el acuerdo, que está previsto que firmen las tres partes la semana que viene en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, "beneficia a todas las partes".

"Es gratificante que estemos a punto de celebrar un acuerdo que garantice y refuerce la seguridad de Groenlandia, Dinamarca, Estados Unidos y la alianza occidental. El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro lugar en la cooperación internacional. Esto nos beneficia a todos", ha insistido.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca ha anunciado la firma del acuerdo, matizando que este otorga a Washington el "control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades" del territorio insular, asegurando además de que no supondrá "ningún coste" sobre su administración y que dispondrá de una "vigencia indefinida".

"A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá jamás tener una base en Groenlandia, mantener una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito", ha agregado bajo una extensa publicación.