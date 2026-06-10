La F1 aprueba el esperado cambio en la normativa de motores para 2027 y 2028

Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Fórmula 1 anunciaron este miércoles el cambio en la reglamentación de motores desde el próximo Mundial y de manera progresiva hasta 2028.

"La FIA, organismo rector de la Fórmula 1, Formula One Management, los equipos y los fabricantes de motores han acordado un paquete de cambios en el Reglamento Técnico, Deportivo y Financiero de la Fórmula 1 para los años 2027 y 2028", anunciaron FIA y F1.com.

El acuerdo surge tras las conversaciones mantenidas desde las primeras carreras de la temporada 2026, a raíz de las preocupaciones detectadas en relación con la gestión energética en el marco del nuevo sistema de unidades de potencia.

La quejas de los pilotos no eran pocas cada fin de semana, y ya durante esta temporada se llevaron a cabo cambios que fueron insuficientes. La nueva normativa supondrá un aumento de la potencia de los motores de combustión interna, tras el reparto 50/50 de esta innovadora temporada 2026 donde la potencia de los motores híbridos V6 se distribuyó equitativamente entre la del motor de combustión interna y la del sistema de recuperación de energía eléctrica.

Para la temporada 2027, la proporción será de 58/42 para el primero y aumentará a 60/40 en 2028, según confirmó la FIA. La necesidad de gestionar la energía del coche en las curvas traía de cabeza a los pilotos, con un sistema que no convencía y que parecía ir en contra de la competición sobre todos los sábados.

"Los cambios propuestos tienen como objetivo abordar cuestiones relacionadas con la gestión de la energía y las características del flujo de energía del combustible, y lograr que la clasificación sea más dinámica sin afectar la emoción y el dinamismo de las carreras generadas por las nuevas regulaciones", añade la nota.

Tanto FIA como F1 recuerdan que el innovador Mundial de 2026 se elaboró y acordó entre la FIA, la FOM, los equipos, los fabricantes de equipos originales (OEM) y los fabricantes de unidades de potencia. "Estas últimas modificaciones reflejan la continuidad de esta colaboración, en la que todas las partes interesadas trabajan conjuntamente para perfeccionar el marco normativo y abordar los desafíos operativos identificados", termina.