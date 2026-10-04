Fernando Alonso: "Con Hamilton en la cuneta hubo estrés, pararon para que volviese a salir"

Fernando Alonso en Sepang - David Ash / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que las situaciones de carrera "hay que saber leerlas", como hizo él para acabar octavo en el caótico Gran Premio de Baréin, y ha lamentado que la cita se detuviese cuando el británico Lewis Hamilton (Ferrari) estaba "en la cuneta", cuando por él "nunca se paró la carrera" en ninguno de sus abandonos.

"Creo que cuando te metes en líos tipo Lando -Norris- con Nico -Hulkenberg-, creo que acabaron la batería y yo estuve dos vueltas cargándola. Yo tenía en esas dos vueltas la batería a tope y la iba utilizando en las rectas. Creo que también son circunstancias que te ayudan, o no te ayudan, si consigues entenderlas y leerlas en carrera", declaró tras la prueba.

El asturiano, que se vio a casi un minuto del grupo en el arranque, remontó para acabar la carrera en los puntos. "Era imposible (imaginarlo). En estas carreras siempre hay 'safety car'. Cuando la pista está delicada, unos van con ruedas de seco, otros con intermedios, y siempre va a haber algún incidente y todo se reagrupa en algún momento de la carrera. Sabía que había que estar ahí, intentar estar en la vuelta del líder y esperar un 'safety car' que al final llegó", indicó.

Además, criticó que se parase la acción por los problemas de software en la unidad de potencia que afectaron, entre otros, al británico Lewis Hamilton. "Tendrán que explicarlo, porque yo he tenido abandonos en la mitad de las carreras este año y nunca se paró la carrera por que nosotros abandonáramos. Estaba Hamilton en la cuneta y hubo estrés, hubo que parar la carrera para que volviese a salir. Un poco raro, pero supongo que en Singapur nos lo explicarán", ironizó.

Por último, Alonso reconoció que esperaba "un poco más" del coche en carrera. "Íbamos bien, pero tenía mucho sobreviraje. Ajustamos un poco el alerón delantero, pero tenemos que trabajar todavía", concluyó el bicampeón del mundo.