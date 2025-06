Fernando Alonso: "Hay que ser fuertes de cabeza y tener la moral siempre alta"

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula Fernando Alonso (Aston Martin) explicó que "hay que ser fuertes de cabeza" y mantener "la moral siempre alta" para superar los malos momentos que ha vivido en el Mundial disfrutando ahora de una buena racha después de ser séptimo este domingo en el Gran Premio de Canadá.

"Buen fin de semana, la crono de ayer fue fundamental para tener una buena carrera, aún así tuvimos que adelantar a varios coches. Hemos acabado por delante de la zona media, el primero de los mortales. Hay alguna investigación así que esperemos que cuarto o quinto en un par de horas", dijo en declaraciones a Dazn.

El doble campeón del mundo confesó que el trazado de Montreal les era favorable, aunque la racha viene desde Imola. "Canadá es especialmente bueno para nosotros. Lo hemos aprovechado. Sabemos que vendrán carreras un poco más duras. La carrera ha ido bien, aunque el ritmo no era tan bueno como el de ayer. Tenemos que mejorar los domingos", afirmó, insistiendo en las posibles sanciones.

"A ver qué pasa, si adelantas con el coche de seguridad no es negociable, con banderas amarillas y todo el volante amarillo. Tendría que haber alguna penalización, esperamos que no sea una de esas veces de 'a la próxima y hoy no hacemos nada'", añadió.

Por otro lado, Alonso confesó que siente "curiosidad" por el rendimiento en Silverstone, donde corren en casa y pueden tener "alguna pieza" nueva. "Los sábados son mejores que los domingo las últimas carreras y eso tenemos que entender", dijo.

"En algunos momentos de mi carrera seguramente he tenido mala suerte, y se ve con algunos pilotos que están ahora frustrados de hacer quintos, no se han quedado nunca fuera de la Q1 y no han roto el motor 12 veces una temporada. Hay que ser fuertes de cabeza y tener la moral siempre alta. Todos queremos demostrar la valía, dentro del 'paddock' sale rápido el 'Top 5', y los de fuera piensan que los que más ganan son los mejores, pero eso no está de acuerdo siempre el 'paddock' entero", reflexionó.