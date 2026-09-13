Fernando Alonso: "Me empujaron contra el muro y la carrera se complicó"

El piloto español de F1 Fernando Alonso (Aston Martin), en el GP de España 2026. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) relató este viernes, sobre su encontronazo con Carlos Sainz (Williams) durante la carrera del Tag Heuer Gran Premio de España en Madring, que le "empujaron contra el muro" y eso condicionó su carrera, aunque el resultado "no habría cambiado mucho" por el ritmo del AMR26.

"Una carrera difícil. Creo que no teníamos el ritmo necesario, así que al final acabamos en la posición que nos merecíamos. Nos hemos visto empujados contra el muro en la curva 5. Pero sí, creo que a Carlos le han impuesto una sanción", expresó el ovetense tras la carrera en Madring.

Alonso explicó que ese toque le "ha complicado" la carrera. "Pero el resultado final, con el ritmo que teníamos, probablemente no habría cambiado mucho", lamentó el asturiano, que advirtió que tienen que "seguir mejorando y aprendiendo de todo".

"Creo que aquí tuvimos muchos problemas con la unidad de potencia para mantener el control de la energía y el control del impulso al salir de las curvas y cosas por el estilo. Así que incluso hoy fue complicado, con el motor perdiendo potencia. Hay algunas cosas que mejorar de cara a la próxima carrera", concluyó.