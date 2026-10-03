Fernando Alonso: "Es un milagro que luchemos contra coches más rápidos"

Fernando Alonso en Sepang - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que este domingo saldrá duodécimo en la carrera del Gran Premio de Baréin, ha asegurado que será "difícil" acabar en los puntos, insistiendo en que es "un milagro" que puedan luchar "contra coches más rápidos" que el Aston Martin.

"Somos menos competitivos y hasta ahora el fin de semana ha ido bien, pero tenemos que tener los pies en la tierra. Hay coches rápidos que salen por detrás con penalizaciones y llegarán con fuerza. En las primeras vueltas podemos perder posiciones en las rectas frente a nuestros principales rivales y luego no adelantarlos porque no tenemos velocidad en la recta. Es un milagro que luchemos contra coches más rápidos que el nuestro", señaló tras la sesión de clasificación.

A pesar de todo, el asturiano se mostró satisfecho con el rendimiento de este sábado. "Fue, sin duda, una de las mejores clasificaciones de la temporada, solo a 1,5 segundos del 'top' de la Q2, la mínima distancia con los más rápidos. Es triste, este circuito parece apropiado para nuestro paquete y espero que mañana podamos aprovechar eso", manifestó.

Sin embargo, el bicampeón del mundo cree que es complicado acabar en los puntos. "Siempre es difícil, dependerá mucho de la estrategia y de la gestión de los neumáticos en las primeras vueltas de la carrera. Si perdemos muchos puestos en la recta, pueden pasar muchas cosas. Obviamente, estamos en una mejor posición para divertirnos más que en los últimos Grandes Premios, así que disfrutemos", finalizó.