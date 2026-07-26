Fernando Alonso: "Es un nuevo Mundial para nosotros"

Fernando Alonso - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) celebró que para ellos empieza "un nuevo campeonato" después de confirmar el paso al frente este domingo en el Gran Premio de Hungría con las mejoras en su monoplaza.

"Estuvo bien volver a sentirse competitivo. Especialmente al principio, teníamos el ritmo para seguir a la clase media y ojalá que sea una buena base sobre la que trabajar con este nuevo coche", dijo en declaraciones a F1.com que recoge Europa Press.

El doble campeón del mundo aguantó en la pelea y dejó varios adelantamientos, aunque terminó decimocuarto, y confió en seguir desbloqueando mejorías en su Aston Martin, con la prueba para el motor después del verano en Zandvoort.

"Queremos ser más competitivos en la recta, necesitamos ese extra de velocidad. Es un nuevo campeonato para nosotros en la segunda parte", apuntó.