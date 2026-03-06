Fernando Alonso rueda a casi cinco segundos en una jornada de libres dramática para Aston Martin

El piloto español de F1 Fernando Alonso (Aston Martin), en los test oficiales de pretemporada de 2026 en Baréin. - DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó vigésimo la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, primera prueba del Mundial de Fórmula 1 celebrada en el circuito Albert Park, a casi cinco segundos del mejor tiempo, del australiano Oscar Piastri (McLaren), en una jornada dramática para los de Silverstone.

Después de unos test nada halagüeños, Melbourne confirmó la desgracia por la que atraviesa Aston Martin en este inicio de temporada, en unos entrenamientos libres en los apenas pudieron rodar sus pilotos y, cuando lo hicieron, sus tiempos estuvieron muy lejos de la zona alta, dominada en este caso por motores Mercedes.

Para empezar el día en Albert Park, el asturiano no se ha podido subir a su AMR26 en la primera sesión de libres --dominada por Ferrari--ante la sospecha de Honda de un supuesto problema relacionado con la unidad de potencia. Por tanto, hubo que esperar a los Libres 2, e los que el bicampeón del mundo tuvo que esperar otros casi 15 minutos para salir a pista y dar dos vueltas sin marcar tiempo para estrenarse en la temporada.

Pero este primer viernes del año ha sido más un suplicio para los bólidos verdes, con Alonso y el canadiense Lance Stroll haciendo lo que podía. El español, finalmente, ha rodado 18 vueltas, aunque solo ha podido registrar un tiempo de 1:24.662, a casi cinco segundos del mejor crono del día.

Y es que el más rápido sobre Albert Park fue Oscar Piastri, con un 1:19.729, para superar a los Mercedes del italiano Kimi Antonelli (1:19.943) y del inglés George Russell (1:20.049), en una demostración de que el motor Mercedes parece ser el que tiene mejor rendimiento de la parrilla.

Aunque seguidos muy de cerca de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que le dan continuidad a su sólida pretemporada. El inglés fue cuarto, también a tres décimas de Piastri y el segundo piloto que más rodó (31 vueltas), solo superado por Nico Hülkenberg (Audi), que hizo 33. Mientras que el monegasco se quedó a dos décimas de su compañero y ya a medio segundo de la cabeza.

Sexto y séptimo fueron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), mientras que Carlos Sainz y su Williams tampoco han tenido un día tranquilo. El madrileño se quedó a 2,5 segundos del tiempo del australiano y no pudo correr la segunda mitad de los Libres 2 por un contratiempo, mientras que su compañero, también a más de 2 segundos del mejor crono, sufrió un problema hidráulico en la primera sesión.