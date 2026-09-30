Fernando Alonso: "Si no creyera que aún puedo ganar un Mundial, no renovaría"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso aseguró que no habría renovado su contrato con Aston Martin si no creyera que todavía puede conquistar un Mundial de Fórmula 1, al tiempo que destacó que mantiene intactas las ganas de competir y que seguirá conduciendo en otras categorías cuando abandone el 'Gran Circo', según explicó en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER.

"Si no lo creyera, no renovaría. No necesito seguir un año más por amor al arte, ni por viajar por el mundo por temporada número 25. He conseguido mucho más de lo que soñaba cuando salí de Oviedo, nunca pensaba que me iban a pasar todas estas cosas. Pero sigo corriendo porque siento que, si tengo un coche rápido y competitivo, va a ser muy difícil batirme", aseguró Alonso.

El asturiano, que cumplirá 46 años la próxima temporada, reconoció que la decisión de continuar le llevó "semanas, o meses", aunque afirmó que la duda nunca estuvo en si seguiría conduciendo, sino en "en qué categoría". "La Fórmula 1 me sigue llamando, me sigue dando ese cosquilleo y aún tengo la competición en las venas. No siento que haya llegado el momento aún", explicó.

Alonso admitió que las nuevas reglas de la Fórmula 1 tuvieron peso en su reflexión, ya que considera que los monoplazas actuales son "menos divertidos de conducir" por el mayor protagonismo de la parte eléctrica. Sin embargo, recalcó que la competitividad del equipo también condiciona sus sensaciones al volante. "Al final, cuando eres más competitivo, te lo pasas mejor al volante", señaló.

También defendió que todavía se siente rápido y con ganas de competir pese a su edad. "Esto no es atletismo. Aquí tu resistencia no es determinante", apuntó Alonso, que recordó que el año pasado fue el piloto más rápido en los tiempos de reacción de las salidas. "Tengo ese fuego por dentro y cuando veo el semáforo verde, sé que soy más rápido que algunos chavales", añadió.

Sobre su futuro más allá de la Fórmula 1, Alonso explicó que mantiene una relación "casi familiar" con Aston Martin y que le gustaría continuar vinculado al equipo cuando deje de competir. "Conducir voy a conducir siempre. Me gusta el Dakar, me gustan las 24 Horas de Le Mans", afirmó, antes de señalar incluso que ha hablado con Max Verstappen sobre la posibilidad de disputar juntos alguna prueba de resistencia.

El bicampeón del mundo reconoció además que la repercusión de su renovación sigue sorprendiéndole y admitió que el apoyo de los aficionados es una de las razones que le llevan a prolongar su carrera. "La 'Alonsomanía' no se ha apagado en los años difíciles, sigue muy viva. Y eso me motiva para hacerlo bien, por ellos y por mí", afirmó.

En este sentido, Alonso reconoció sentir que debe "ilusionar durante muchos años" a sus seguidores después de no haber podido cumplir todavía las expectativas generadas alrededor del proyecto de Aston Martin. El español consideró, no obstante, que el equipo está avanzando en la dirección adecuada y se mostró "más confiado" que hace dos o tres meses.

"En el chasis siento que ya vamos en la dirección correcta, en el motor aún nos falta encontrar un poco más de potencia y fiabilidad. Tenemos unos meses interesantes por delante", explicó Alonso, que afrontará al menos una temporada más en Fórmula 1 con Aston Martin, con la posibilidad de prolongar su vinculación en función de la evolución del proyecto.