Fernando Alonso: "Las vibraciones del motor no son el mayor problema que tenemos"

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) afirmó este jueves que siente las incómodas vibraciones que llegan del motor del AMR26 y que apenas les permiten rodar, pero que no las ve como "el mayor problema" que puedan tener de cara a un Mundial de Fórmula 1 que arranca este fin de semana en Australia y donde tienen "retos por delante".

"Bueno, se sienten, hay vibraciones que vienen por el motor, que Honda ya las identificó en los primeros test y hemos visto que el coche no aguanta, a veces se rompen los espejos, otra vez se rompe la luz trasera, otra vez los pilotos, lógicamente, notamos todas esas vibraciones y después de unas vueltas pues se te quedan un poco adormecidas las manos o los pies o el cuerpo en general", aseguró Alonso en declaraciones a 'DAZN'.

Sin embargo, el bicampeón del mundo tampoco ve este problema como "una limitación tan grande". "Quiero decir que las vibraciones no son el problema mayor que tenemos. Si estuviésemos luchando por la victoria, con las vibraciones puedo hacer tres horas en el coche que no me pasaría nada. No estamos en esa situación por desgracia y las vibraciones lo que hacen es que se rompen luego las baterías, entonces es ahí un poco el punto que tenemos que mejorar esas vibraciones, vengan de donde vengan del motor", advirtió.

En este sentido, de cara al fin de semana en Melbourne, el asturiano confirmó que en Honda "han probado tres o cuatro soluciones en Japón en el banco de pruebas". "Tengo curiosidad de ver cómo van en el coche", admitió el ovetense.

De todos modos, sabe que este primer fin de semana mundialista tienen "retos por delante". "Por desgracia, no estamos al cien por cien ni mucho menos y tenemos que primero ver la fiabilidad, si hemos mejorado. Han hecho todo el trabajo posible en Japón con el motor para que dure todas las vueltas posibles y no vibre tanto como en los test", detalló.

"Y luego tenemos en el chasis, que como hemos hecho un invierno tan corto y con tantos problemas mecánicos, la verdad es que no hemos podido realizar todas las pruebas de 'setup', ver el coche qué es lo que necesita, las alturas y los reglajes típicos de puesta a punto", añadió al respecto.

Por este motivo, Alonso tiene claro que están en una "fase inicial" con el AMR26 y no es demasiado optimista. "Creo que estas primeras carreras vamos a tener que utilizarlas un poco para mejorar y encontrar un poco la dirección del coche", sentenció.