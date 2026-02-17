Ford se convierte en Local Event Supporter del GP de España en Madrid para los próximos cinco años. - MADRING

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca de automóviles Ford se convirtió este martes en nuevo Local Event Supporter del Gran Premio de España de F1, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en Madrid, y en coche oficial del circuito de Madring para los próximos cinco años.

"Es una gran satisfacción anunciar que el GP de España cuenta con el apoyo de Ford como Local Event Supporter para los próximos cinco años. Es un año muy especial también para Ford, están de vuelta a la F1, y lo hacen a nuestro lado, y eso nos llena de orgullo. Agradezco su apuesta por Madrid y por Ifema Madrid", expresó el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, durante la presentación del acuerdo.

De los Mozos afirmó que Ford llega a este GP "en el momento idóneo" y como "el 'partner' más capacitado para cubrir las necesidades logísticas y operativas", así como "para ofrecer una experiencia única que situará Madrid como una referencia imprescindible en el Mundial" de Fórmula 1.

"Estamos orgullosos de trabajar junto a Ford y con la FIA y la Real Federación Española de Automovilismo, el RACE, para que la vuelta a Madrid del Gran Premio sea un éxito", destacó el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid.

Por su parte, Jesús Alonso, presidente Ford Iberia, destacó que este acuerdo les da "muchas oportunidades para hacer cosas juntos en el futuro". "Cuando coincidió en el tiempo el GP con nuestra vuelta a la F1, piensas que nunca va a pasar, y nos hemos volcado en cómo trabajar juntos desde entonces", relató.

"Será una flota 100% eléctrica. La F1 cambia mucho este año, nuestra asociación directa es con Red Bull y estamos muy satisfechos, es un cambio muy grande en las motorizaciones. Estar trabajando en el futuro de los motores, sabiendo que la F1 es el primer banco de pruebas, es un motivo de mucha satisfacción. Usar el coche de cero emisiones y eléctricos es lo que queremos todos", defendió.

Además, Alonso reveló que tiene "muchas ganas de ver el circuito acabado". "Está al caer, va a ser espectacular, será un ejemplo y competencia muy seria para todos los circuitos que hay", aseguró el presidente de Ford Iberia.