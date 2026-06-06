Fred Vasseur, en observación en un hospital de Mónaco

Fred Vasseur - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, no estará presente en la sesión de clasificación del Gran Premio de Mónaco, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, tras ser hospitalizado en un centro médico del Principado para someterse a unas pruebas.

"Fred Vasseur no estará presente en el circuito hoy. Tras someterse a exámenes médicos, Fred permanecerá en observación en un centro médico local. No se proporcionará más información médica. Le deseamos a Fred una pronta recuperación y esperamos verlo de vuelta en la pista pronto", señaló la 'Scuderia' en un comunicado, donde no desveló el motivo del ingreso.

Ferrari comenzó con buen pie el Gran Premio monegasco, con el local Charles Leclerc liderando la primera sesión de entrenamientos libres por delante de su compañero, el británico Lewis Hamilton. En la tanda vespertina, invirtieron sus posiciones.