Gasly pierde el podio de Mónaco en beneficio de Hadjar

Archivo - Pierre Gasly durante el Gran Premio de Mónaco 2026 - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Internacional de Apelación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) reinstauró las dos sanciones impuestas al piloto francés Pierre Gasly (Alpine) en el Gran Premio de Mónaco tras estimar el recurso de McLaren y Red Bull, por lo que pierde su podio en beneficio de su compatriota Isack Hadjar (Red Bull).

Gasly cruzó la meta en tercera posición, pero recibió dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el 'pit lane'. Sin embargo, tras una solicitud de revisión presentada por Alpine, los comisarios anularon las sanciones y le restituyeron el tercer puesto, aunque McLaren y Red Bull apelaron la decisión que fue estimada por el tribunal.

"La FIA está revisando la metodología y el funcionamiento del sistema de cronometraje actual de la Fórmula 1 y los asuntos regulatorios relacionados. También revisará otros procedimientos y operaciones judiciales, incluyendo el derecho de revisión y los procesos de apelación", apuntó el organismo en un comunicado.

La federación recalcó que "apoya plenamente el proceso de comisarios y la independencia y objetividad de los diversos paneles de comisarios, que son parte integral del automovilismo mundial". "Las decisiones de los comisarios se toman en un entorno diferente al del Tribunal, mientras que este último tiene acceso a un amplio y adicional asesoramiento legal, argumentos y pruebas", advirtió.

"Los comisarios de la FIA revisan constantemente sus procesos y participan en un amplio desarrollo profesional. Cada decisión de la ICA es examinada minuciosamente por los comisarios de la FIA, lo que garantiza un proceso de mejora continua", sentenció.

De este modo, el francés Isack Hadjar (Red Bull) asciende ahora al tercer puesto en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, mientras que el australiano Oscar Piastri (McLaren) sube al cuarto lugar y el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad, de Racing Bull, se sitúan en quinto y sexto lugar, con Gasly bajando a la séptima plaza.

Por su parte, Alpine expresó su "decepción y frustración" por la decisión y afirmó que sigue "manteniendo plenamente" que el coche de su piloto "no superó el límite de velocidad en el callejón de boxes en ningún momento de la carrera", aunque dejó claro que aceptaba esta resolución.

"Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que se nos ha sancionado injustamente, el equipo está firmemente centrado en seguir mejorando su rendimiento en pista", sentenció el equipo francés.