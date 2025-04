El GP de Miami no ve necesario una cuarta carrera del Mundial de F-1 en los Estados Unidos

NUEVA YORK 30 Abr. (PA Media/dpa/EP) -

El presidente del Gran Premio de Miami, cita del Mundial de Fórmula que se celebra este fin de semana, considera que la Fórmula 1 no necesita más carreras en Estados Unidos, un país que tiene también el GP de Las Vegas y el GP de Las Américas, este en Austin.

La popularidad de la F-1 en Estados Unidos ha aumentado en los últimos años, en parte debido al impacto de la serie documental 'Drive to Survive' de Netflix, mientras que Cadillac, una división del gigante automovilístico estadounidense General Motors, se convertirá en el undécimo equipo de este deporte el próximo año.

Sin embargo, en declaraciones a la agencia de noticias PA antes de la carrera del domingo en Florida, el presidente del Gran Premio de Miami, Tyler Epp, reconoció que no están "a favor de una cuarta carrera (en Estados Unidos)". "No me preocupa que esto afecte negativamente a nuestro evento, pero necesitamos estabilizar algunas de estas nuevas carreras", apuntó.

"Respetamos mucho la historia de la Fórmula 1 antes del Gran Premio de Miami y hemos tratado de ser muy humildes al respecto. Y ahora tenemos dos de las tres carreras en Estados Unidos, a las que considero ambas carreras muy nuevas. Esperamos habernos consolidado aquí en Miami como una carrera que ha llegado para quedarse y seguiremos invirtiendo en la F1, la FIA y el deporte", añadió.

En cuanto a la posibilidad de que la carrera de Miami sea nocturna como la de Las Vegas, Epp recalcó que "es un tema que surge todos los años" y que tienen "una discusión interna al respecto". "Hay personas en nuestra mesa que insisten firmemente en que es lo correcto, pero no estamos en ese punto y no hay planes para que la carrera de 2026 sea nocturna", zanjó.