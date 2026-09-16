El Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid cierra su estreno con 352.618 asistencias acumuladas

Parrilla de salida del Tag Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de España de Fórmula 1 2026, disputado en el circuito de Madring, cerró su primera edición en el Campeonato del Mundo de la categoría con 352.618 asistencias acumuladas y una afluencia que creció durante las cuatro jornadas hasta superar los 128.000 asistentes el domingo de la carrera.

Según un comunicado, el Tag Heuer Gran Premio de España de F1 se estrenó en el calendario con 352.618 asistencias acumuladas; y la afluencia creció a medida que avanzó el fin de semana, desde las 87.890 asistencias del viernes hasta las 122.039 del sábado, con la calificación, y las 128.183 del domingo, con la carrera que ganó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Además, las gradas concentraron 261.766 accesos acumulados y las distintas propuestas de zonas VIP sumaron decenas de miles más, entre ellas, 38.879 accesos a las zonas de 'hospitality' y 15.000 al 'Paddock Club'.

Madring se convirtió el pasado fin de semana en uno de los grandes puntos de encuentro en Madrid. Entre los asistentes destacaron el Rey Felipe VI, acompañado por la princesa Leonor y la infanta Sofía, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Estos coincidieron con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y una amplia representación del Real Madrid, como Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Éder Militao, Fede Valverde, Rodrygo Goes o el entrenador José Mourinho. Tampoco se lo perdieron futbolistas del Atlético de Madrid como Álex Baena, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand o el técnico Diego Pablo Simeone.

A ellos se sumaron el extenista español Rafa Nadal, el seleccionador francés Zinedine Zidane, o los cantantes David Bisbal, Luis Fonsi, Ana Mena y Lola Índigo, que disfrutaron del 'paddock' y las áreas de 'hospitality'.

Asimismo, según el comunicado de Madring, ocho de cada diez aficionados llegaron al nuevo trazado situado en Ifema Madrid y Valdebebas en transporte público, "reduciendo de forma muy significativa el uso del vehículo privado".

"El dispositivo, apoyado en 14 líneas y con capacidad punta para desplazar a 35.000 personas por hora, permitió absorber el incremento de público a lo largo del fin de semana sin grandes colas ni aglomeraciones, incluso en las salidas del sábado y el domingo, que fueron las jornadas de mayor asistencia", destacó el circuito.

Metro de Madrid transportó a unas 168.000 personas hacia Madring entre el 11 y el 13 de septiembre, casi el doble de las 96.000 inicialmente previstas. Y Cercanías sumó otros 107.000 desplazamientos a través de la línea C-1 y la estación de Valdebebas. En conjunto, Metro y Cercanías registraron 275.000 desplazamientos vinculados al Gran Premio.

Además, entre el 7 y el 14 de septiembre, se registraron 288.000 menciones internacionales sobre Madring, con conversación en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Italia, México, Países Bajos, Brasil, Australia y Alemania.

Estados Unidos generó 18.500 menciones; Reino Unido, 12.600; y Argentina, 11.800. La presencia se extendió por redes sociales, comunidades digitales y medios internacionales, con contenidos en cabeceras como The New York Times. En España se contabilizaron otras 33.100 menciones y 77.700 interacciones sociales.

Respecto a la retransmisión en abierto, la carrera reunió a 1.551.000 espectadores y alcanzó un 16,9% de cuota de pantalla, convirtiéndose en líder de su franja y en el contenido no informativo más visto del día entre todas las cadenas.

En aquello que no tiene que ver directamente con la competición, Madring desplegó 264 puntos de restauración y más de 2.100 camareros para atender al público. Y es que durante el evento se sirvieron 120.000 bocadillos, 32.000 raciones de tortilla española y 250.000 refrescos y aguas. Tras el cierre, el Gran Premio recuperó 9.184 kilos de excedente alimentario para su donación.

"El Gran Premio de España supera con nota su estreno y pone el foco en los cambios y mejoras previstos para la edición de 2027", concluyó el comunicado sobre un evento que volverá a disputarse el próximo año el fin de semana del 10 al 12 septiembre.