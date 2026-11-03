Haas prescinde de Esteban Ocon y adelanta el debut de Rafael Camara

Esteban Ocon en México - Julien Delfosse / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Fórmula 1 Haas ha anunciado que el piloto francés Esteban Ocon no volverá a correr en lo que queda de Mundial 2026, además de desvelar que el brasileño Rafael Camara, que había sido anunciado como compañero del británico Ollie Bearman para 2027, adelantará su debut y disputará este fin de semana en el Gran Premio de Brasil.

"TGR Haas F1 Team puede confirmar que Esteban Ocon ya no competirá en su nombre en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2026. Rafael Camara ahora será compañero de equipo de Ollie Bearman en el equipo en el Gran Premio de São Paulo", informó en un comunicado la escudería estadounidense.

El sábado, Haas apartó de manera inesperada a Ocon durante el Gran Premio de México, decimonovena prueba del Mundial, y lo reemplazó por el piloto reserva japonés Ryo Hirakawa.

Horas después, el francés reconoció que había habido una "discusión" en el equipo pero negó que hubiese habido "violencia física", además de recalcar que los desacuerdos deben resolverse "con profesionalidad, respeto y comprensión mutua".