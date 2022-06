Hamilton podría perderse el Gran Premio de Canadá tras sufrir problemas de espalda en Bakú

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) podría perderse el Gran Premio de Canadá del próximo fin de semana debido a un dolor de espalda provocado por el 'porpoising' que dejó al heptacampeón del mundo "rezando" para que se acabase la carrera de este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, aseguró que existe el peligro de que Hamilton, de 37 años, no pueda competir en Montreal. "Sí, definitivamente", aseguró tras la prueba en el circuito urbano de Bakú, donde se impuso el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

"Es algo realmente malo, se puede ver que esto ya no es algo muscular. Entra en la columna y puede tener algunas consecuencias. La solución podría ser tener al piloto reserva, aunque de todos modos lo tenemos en cada carrera", añadió.

El 'porpoising' o 'efecto rebote' está afectando a los monoplazas en 2022. El belga Stoffel Vandoorne, que pasó dos temporadas en McLaren, y el campeón de la Fórmula E Nyck de Vries, son las dos opciones de Mercedes si Hamilton no está disponible.

Hamilton comenzó séptimo y terminó cuarto, pero se le oyó quejarse por radio en la vuelta 22 de las 51 en Bakú. "Mi espalda me está matando", señaló. El siete veces campeón del mundo terminó a 71 segundos de Verstappen y tuvo serios problemas para salir de su coche al final de la carrera. Más tarde admitió que le preocupaba llegar a la bandera a cuadros.

"Hubo muchos momentos en los que no sabía si iba a lograrlo y si iba a poder mantener el coche en la pista. Esta fue la carrera más dolorosa y dura que he experimentado. Solo estaba aguantando y apretando los dientes por el dolor. La adrenalina ayudó, pero no puedo expresar el dolor que experimentas, particularmente en la recta. Solo rezaba para que terminara", confesó.

En la víspera de la carrera del domingo, el compañero de equipo de Hamilton, el también británico George Russell, que finalizó tercero, calificó a la nueva generación de monoplazas de la Fórmula 1 de "peligrosa" y una "receta para el desastre".