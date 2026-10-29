Kimi Antonelli llega enfermo a México por un virus

Kimi Antonelli - ALBERTO VIMERCATI / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) aterrizó en el Gran Premio de México con la incertidumbre de un proceso viral del que confía en recuperarse para el fin de semana donde todo apunta a que debe salir campeón del mundo de la Fórmula 1.

"Kimi se siente indispuesto hoy mientras se recupera de una enfermedad viral", anunció este jueves su equipo en las redes sociales, explicando la ausencia del líder del Mundial en la rueda de prensa, quien tiene una cita con la historia a sus 20 años.

"Como precaución, la FIA lo ha eximido de sus obligaciones mediáticas obligatorias para darle la oportunidad de descansar antes del fin de semana. Esperamos que regrese mañana", añadió.

Mercedes confía en que Antonelli no se pierda la acción que comienza este viernes con los entrenamientos libres, estando el italiano ante la muy probable sentencia del Mundial, ya que solo necesita dos puntos el domingo para ser campeón en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el más joven de la historia.