Lance Stroll y Pierre Gasly seguirán en Aston Martin y Alpine en 2025

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto canadiense Lance Stroll y el francés Pierre Gasly continuarán en la temporada 2025 del Mundial de Fórmula 1 en Aston Martin y Alpine, después de firmar ambos contratos multianuales, según confirmaron este jueves sus equipos.

"Aston Martin Aramco y Lance Stroll están encantados de confirmar una extensión de contrato que permitirá a Lance competir en la nueva era de las regulaciones de la Fórmula Uno y más allá", señaló el equipo británico en un comunicado.

Este recalcó que el norteamericano "ha desempeñado un papel importante en el proyecto" desde que se unió al equipo en 2019, con el que ha sumado tres podios. Su renovación, tras la confirmada ya hace meses del español Fernando Alonso, hará que Aston Martin corra en 2025 por tercera campaña consecutiva con la misma alineación de pilotos.

"Estoy muy feliz de haberme comprometido a permanecer con el equipo hasta 2025 y más allá. Es sorprendente ver lo lejos que hemos llegado en los últimos cinco años; hemos crecido mucho como equipo y todavía hay mucho más que esperar", celebró Stroll.

Por su parte, Mike Krack, 'Team Principal' del equipo, subrayó "el papel clave en la construcción de este equipo" del canadiense. "Sus comentarios técnicos, junto con su comprometido trabajo en el simulador, han ayudado a contribuir al desarrollo continuo del coche cada temporada", advirtió.

"La consistencia y estabilidad de que Lance y Fernando permanezcan con nuestro equipo es una gran plataforma para continuar haciendo realidad nuestras ambiciones. Esperamos crear más recuerdos increíbles y lograr más éxitos juntos", añadió al respecto el luxemburgués.

También confirmó para la próxima temporada Alpine al francés Pierre Gasly, que ha firmado igualmente por varios años por un equipo al que llegó en 2023, con un tercer puesto en el Sprint del Gran Premio de Bélgica y un tercer puesto en el Gran Premio de los Países Bajos.

"Me siento como en casa en este gran equipo. Disfruto siendo una parte real tanto del proyecto de Fórmula 1 como de la visión más amplia de Alpine Cars. He estado oficialmente aquí por más de 18 meses y siempre ha sido el plan construir un proyecto a largo plazo con el equipo. Aunque en la pista ha sido una temporada desafiante hasta ahora, sigo siendo fiel al proyecto y no me voy a ninguna parte", señaló Gasly.

Este se mostró "contento con los cambios realizados, el arduo trabajo y la dirección que está tomando el equipo". "Hay mucho potencial en el personal y los recursos de este equipo. Estoy emocionado por lo que vendrá en el futuro y ahora me estoy concentrando en los detalles diarios que estamos implementando para mejorar nuestro desempeño", celebró.

Por su parte, el director del equipo, Bruno Famin, expresó su satisfacción por la continuidad del francés, a la espera de saber quién ocupará el otro volante ya que Esteban Ocon no seguirá el año que viene, una plaza que podría ser para el español Carlos Sainz, todavía sin equipo para 2025.

"La ampliación del contrato de Pierre con el equipo es muy satisfactoria. Es un piloto con una enorme experiencia en Fórmula 1 y sigue demostrando un enorme potencial en la pista. Si bien esto es importante para nuestro futuro, debemos estar atentos a lo que viene y eso es centrarnos en mejorar nuestro paquete actual", detalló.

Famin recordó que tienen "grandes ambiciones esta temporada" y que van a trabajar "incansablemente para lograrlas". "Nos tomaremos nuestro tiempo para decidir el compañero de equipo de Pierre, estamos entusiasmados con las opciones que tenemos sobre la mesa", sentenció.