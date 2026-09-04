Leclerc y Ferrari lideran los primeros libres en Monza

El piloto monegasco de F1 Charles Leclerc (Ferrari), en el GP de Países Bajos 2026. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, decimotercera prueba del Mundial en el Autódromo Nacional de Monza, por delante de su compañero, el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) y el también británico George Russell (Mercedes), mientras que Carlos Sainz (Williams) fue decimosexto y Fernando Alonso (Aston Martin), decimoctavo.

El monegasco, ganador del GP en el 'Templo de la Velocidad' en 2024, marcó el mejor tiempo de la primera hora de pruebas en Monza con un 1:23.008 realizado con neumáticos medios, los mismos que montó un Hamilton que se quedó a algo más de una décima de su compañero (1:23.181). El 'top 3' lo cerró Russell, a tres décimas (1:23.312) de Leclerc, con gomas blandas.

Sin embargo, fue una sesión que no permitió dejar demasiadas conclusiones, ya que los equipos no mostraron todas sus cartas, en un circuito en el que será clave la gestión eléctrica y, en calificación, los rebufos en las largas rectas características de Monza.

Tras los primeros minutos de rodaje, fue George Russell quien se situó en lo más alto de la tabla, al bajar de 1:24 y sacándole tres décimas al McLaren de Lando Norris y medio segundo a Lewis Hamilton y su Ferrari con neumáticos duros. Este primer tercio se sesión estuvo marcado por un 'Safety Car' y posterior bandera roja provocada por Colton Herta (Cadillac), que se quedó parado por una avería.

En la reanudación, Leclerc marcó el mejor tiempo ya con gomas medias y un crono de 1:23.0, por delante de su compañero Hamilton, también con los neumáticos amarillos, y Russell, que sí montó el blando. Estas tres posiciones ya no se movieron más en la sesión, ya que al final se dedicaron a rodar en registros de carrera. Por detrás, Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Franco Colapinto (Alpine) pugnaron por liderar la zona media en estos Libres 1.

Por detrás del 'top 3', Liam Lawson (Red Bull) fue cuarto superando al líder del mundial y piloto local, Kimi Antonelli (Mercedes), que el domingo saldrá el último al cambiar su unidad de potencia, tan importante en un circuito como Monza. Además, Norris fue sexto; Lindblad, séptimo; Gabriel Bortoleto (Audi), octavo; Colapinto, noveno; y Paul Aron (Alpine), décimo.

Para los españoles, quedó claro que Monza será una pesadilla y deben activar el modo supervivencia. Sainz se dedicó a obtener datos para el equipo y finalizó la sesión decimosexto, ligeramente por detrás de Luke Browning, que sustituyó a Alex Albon. Y Fernando Alonso, en una jornada de muchísimo calor, acabó decimoctavo.