Leclerc: "'La Monumental' de Madring se puede convertir en una de las curvas más emblemáticas del año"

El piloto monegasco Charles Leclerc tras el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto de Ferrari Charles Leclerc aseguró este jueves que 'La Monumental', la curva simbólica de Madring, el trazado que acogerá el Gran Premio de España y que pudo probar la semana pasada en Madrid, "se puede convertir en una de las curvas más emblemáticas del año", y recalcó que el circuito en sí le pareció "muy exigente".

"Sí, es una curva muy, muy especial. Es una curva donde creo que, en la clasificación, tendremos que ser muy valientes porque estará al límite, así que va a ser genial. Creo que va a ser una curva genial y, sí, creo que puede convertirse en una de las curvas más emblemáticas de la temporada, especialmente una vez que se construya la tribuna. Creo que eso también añadirá a la experiencia de esa curva", subrayó Leclerc en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bélgica de este fin de semana.

El monegasco, que estuvo el pasado 9 de julio en el trazado madrileño por un 'filming day' privado de Ferrari, recordó que le gustan "los circuitos urbanos en general". "Así que no tengo ninguna duda de que me encantará Madring, pero si se adaptará a mí o no, realmente no lo sé. Pero una cosa es segura y es que tendrás que darlo todo, y eso es algo que siempre disfruto en los circuitos urbanos", advirtió.

Preguntado sobre las diferencias entre esa emblemática curva de Madring y la última del trazado neerlandés de Zandvoort, Leclerc puntualizó que esta última "es a fondo". "Pero en Madring, por ahora, no parece a fondo, al menos. Estuve muy, muy lejos de ir a fondo durante los entrenamientos, principalmente por el polvo que había en la pista. Pero es una curva muy, muy genial, y solo puedo imaginar cómo será durante el fin de semana de carrera. Estará al límite", advirtió.

"Di algunas vueltas detrás de un Stelvio o como se llamara ese coche. Obviamente, el circuito está en plena construcción, aún queda mucho trabajo por hacer y la pista estaba llena de tierra, pero parece un circuito genial y me encantan los urbanos. Me pareció un circuito urbano muy exigente, con todas las características que me gustan, así que estoy deseando probarlo bien cuando vayamos allí el fin de semana de la carrera", sentenció el piloto de la 'Scuderia'.