Madrid volverá a acoger el GP de España de F1 en una temporada 2027 sin Montmeló

La recta de meta del circuito de 'Madring' durante el GP de España 2026. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 y la FIA han anunciado este miércoles, tras la aprobación del Consejo Mundial del Deporte del Motor, el calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA para 2027, que incluye 24 Grandes Premios en 22 países y 10 pruebas de sprint, entre las que se encuentra el GP de España, que se disputará en el 'Madring' del 10 al 12 de septiembre.

El GP de España volverá a disputarse en el circuito 'Madring' de Madrid en el mes de septiembre, concretamente del 10 al 12 de septiembre. La carrera de España será la 15ª prueba del Mundial, y esta vez será la única en territorio nacional durante toda la temporada, ya que GP de Catalunya no se disputará en 2027, aunque volverá en 2028.

La pretemporada tendrá lugar en Baréin del 24 al 27 de febrero, antes de que el campeonato regrese allí para la primera carrera, seguida de Arabia Saudí. A continuación, el calendario se traslada a Australia, Japón y China, seguidos de los Grandes Premios de Miami y Canadá.

La etapa europea incluye el regreso de la Fórmula 1 a Portugal en junio, tras Mónaco, y Turquía vuelve a incorporarse al calendario en octubre, entre Azerbaiyán y Singapur. La fase final de la temporada cuenta con carreras en Austin, Ciudad de México, São Paulo y Las Vegas, antes de las dos últimas pruebas en Catar y Abu Dabi.

Debido al éxito continuado y a la fuerte demanda de este formato, el número de pruebas Sprint ha aumentado de seis a diez para 2027. Bahrein, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dabi acogerán eventos Sprint por primera vez, que se suman a Montreal, Silverstone, Monza, São Paulo y Lusail.

El presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, declaró que el calendario de 2027 reúne algunos de los circuitos "más emblemáticos y las ciudades más vibrantes del mundo". "Estamos encantados de dar la bienvenida a Portugal y a Turquía al campeonato y de ampliar las carreras Sprint a diez pruebas, ofreciendo a nuestros aficionados aún más intensidad, emoción y acción", añadió.

El máximo mandatario de la Fórmula 1 afirmó que el deporte "sigue creciendo con fuerza" y atrayendo a "nuevas audiencias" en todo el mundo. "Semana tras semana, los mejores pilotos del mundo competirán en algunos de los circuitos más exigentes del automovilismo, con el apoyo de los excepcionales equipos de la F1, fabricantes de talla mundial y socios globales", apuntó.

Por último, confesó que están "tremendamente ilusionados" por ver cómo cobra vida el "calendario" y por ofrecer otra temporada repleta de "momentos inolvidables, una competición reñida y entretenimiento de talla mundial para nuestros aficionados de todo el mundo".