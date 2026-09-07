Mariano de Paco: "Será la auditoría independiente de la Comunidad la que diga que se puede jugar en Vallecas"

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco. - Europa Press/Contacto/Ignacio Lopez Isasmendi

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, dejó claro este lunes que será "la auditoría independiente y visada" que ha encargado el gobierno regional la que diga que "se puede jugar en Vallecas", y pidió "no frivolizar" en algo tan serio como la seguridad, considerando igualmente que el Rayo Vallecano "ha perdido su credibilidad" en este tema.

"Será la Comunidad de Madrid, a través de una auditoría independiente y también visada, como lo fue la primera por el Colegio de Ingenieros, la que diga que se puede jugar porque no olvidemos que estamos hablando de la seguridad de las personas y no se puede frivolizar en ese sentido", advirtió De Paco a los medios tras acudir a la presentación de la maqueta en relieve del Circuito Madring en la Delegación Territorial de la ONCE.

Esta segunda auditoría será la que determine si el campo es "seguro". "Cuando eso sea así, se abrirán sus puertas para conseguir que el Rayo pueda volver lo antes posible a su estadio y en condiciones de seguridad y de salubridad", recalcó el dirigente.

Asimismo, el político recordó que el gobierno autonómico retiró en octubre la concesión del estadio cuando supo que había un "problema de seguridad" y que el 14 de julio conocieron que había "un documento oficial" que les decía que "el campo no era seguro" y que "se cerró en menos de 48 horas con todos los informes de los funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid".

Además, De Paco confesó que hasta el momento se había fiado de la opinión de Martín Presa y de su Junta Directiva. "Nos insistían en que el problema era estético y de limpieza, pero que no había un problema de seguridad en el campo del Rayo Vallecano", subrayó.

También insistió que la Comunidad de Madrid invirtió en 2019 seis millones de euros dedicados a la estructura del estadio, aunque la entidad madrileña no tenía sus obligaciones "al corriente". "Nos fiamos del club, pero ha perdido su credibilidad y ahora no tiene que decir cuándo se puede jugar, sino un auditor independiente que certifique que el campo es seguro", aseveró.

Sobre la probabilidad de que el Rayo Vallecano pueda disputar su duelo frente al RCD Espanyol en Vallecas, De Paco afirmó que "siempre hay posibilidades". "Estamos haciendo todo lo posible para agilizar los procedimientos y se ha encargado la auditoría a la misma empresa que lo hizo en su momento inicial", puntualizó el consejero.

"El Rayo Vallecano ha encargado una auditoría al principio del expediente de extinción de la concesión, que todavía no nos ha presentado. Poco a poco analizaremos todos los elementos que incidían en la falta de seguridad del campo y en la salubridad. Insisto que, cuando tengamos esa auditoría y podamos valorar si el campo se puede volver a abrir, se seguirá el procedimiento de extinción del contrato porque trae causa de un incumplimiento previo", sentenció De Paco.