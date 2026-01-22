Mercedes revela el diseño del nuevo W17: "Estamos preparados para 2026"

El nuevo Mercedes W17 para la temporada 2026 de Fórmula 1. - MERCEDES-AMG PETRONAS F1

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo Mercedes-AMG Petronas F1 reveló este jueves el diseño del nuevo W17, monoplaza con el que competirán en la temporada 2026, la primera desde el gran cambio normativo, una "transición" para la que están "preparados".

Adaptándose a la revolución técnica preparada para 2026, el nuevo W17 es más pequeño, más estrecho y más ligero que su predecesor; cuenta con aerodinámica activa, con alerones delanteros y traseros móviles, un motor que produce una distribución casi al 50% entre la potencia eléctrica y la de combustión, y funciona con combustibles sostenibles avanzados desarrollados por el socio técnico y titular del equipo Petronas.

El W17 también presenta una nueva decoración. Una dinámica línea verde de Petronas es el núcleo del diseño, al recorrer el coche desde la parte delantera a la trasera "para enfatizar la velocidad y la precisión", armonizando también la transición del plateado de Mercedes al color negro intenso.

El equipo informó también de que la parte superior de los pontones laterales presenta el característico rombo inspirado en AMG, para complementar el icónico patrón de la estrella de tres puntas de Mercedes en la cubierta del motor.

El director del equipo y consejero delegado, Toto Wolff, recordó ese "cambio significativo" que sufrirá la F1 en 2026. "Estamos preparados para esa transición. La nueva normativa exige innovación y una concentración absoluta en todas las áreas de rendimiento. Nuestro trabajo en el nuevo coche y el desarrollo a largo plazo de la unidad de potencia y los combustibles sostenibles avanzados con Petronas reflejan ese enfoque", señaló.

"La publicación de las primeras imágenes del W17 es simplemente el siguiente paso en ese proceso. Representa el esfuerzo colectivo y sostenido de nuestros equipos en Brixworth y Brackley. Seguiremos trabajando duro en los próximos meses", agregó Wolff.

Además, otra de las grandes novedades del nuevo W17 es que Microsoft, que anunció este jueves un acuerdo con el equipo para "impulsar la eficiencia y la innovación" en la estructura, que aparece en el alerón delantero y el lateral del monoplaza.