Monza pone a prueba a la nueva F1 y a un Antonelli que defiende ventaja

Archivo - Aficionados en el trazado de Monza, en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2025. - DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 desembarca este fin de semana en el Autodromo Nacional de Monza para disputar el Gran Premio de Italia, decimotercera prueba del Mundial, en la que el anfitrión Kimi Antonelli (Mercedes), líder de la clasificación, deberá defender su renta de 59 puntos, ya que saldrá último en carrera por una sanción, en un trazado muy exigente para la gestión eléctrica y de supervivencia para Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

El 'Gran Circo' llega al 'Templo de la Velocidad', una de las pistas emblemáticas del automovilismo y que será una de las pruebas más exigentes para la nueva F1 y su gestión eléctrica, ya que es un trazado dominado por largas rectas y curvas rápidas -alrededor del 80% se hace con el acelerador al máximo-, aunque también por fuertes frenadas que darán un respiro a los pilotos y las baterías.

La parrilla deberá tener esto muy en cuenta para las diferentes estrategias, así como las altas temperaturas -más de 32º- que han obligado a la FIA a activar la alerta por calor, por lo que los pilotos podrán elegir entre utilizar el chaleco refrigerante o sumar medio kilo de lastre al monoplaza.

'La Catedral', una semana antes del estreno en Madring, recibe al piloto local Kimi Antonelli, líder con solidez de la clasificación al aventajar en 59 puntos a su compañero, el inglés George Russell (Mercedes), y el también británico Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 183 puntos.

Así, pase lo que pase, en este GP y en Madrid dentro de siete días, el italiano continuará en lo más alto dado su amplio colchón. En Monza, Antonelli corre en casa ante el fervor de un público transalpino que quiere ver ganar a un italiano en el asfalto lombardo 60 años después, aunque el joven piloto saldrá último el domingo por cambiar la unidad de potencia.

"Va a ser ataque total. No es que vaya a llegar a la primera frenada el domingo y frenar como si fuera la clasificación. No quiero gafarme, pero no tengo nada que perder. El objetivo es recuperar tantos puntos como sea posible usando la cabeza, pero la mentalidad será atacar tanto como pueda e intentar ganar tantas posiciones como sea posible.

Añadió: "No es ideal asumir una penalización en tu gran premio de casa, especialmente una tan grande. Pero, en última instancia, como equipo, estamos pensando en el campeonato, y este es sin duda uno de los mejores circuitos para hacerlo. Así que es mejor cambiarlo todo ahora y, con suerte, evitar cualquier problema en el futuro. Creo que eso me permitirá disfrutarlo aún más, conducir con menos presión, y creo que eso es algo positivo."

El W17 es favorito por un motor fiable, pero también los Ferrari, que siempre tienen un as guardado para 'su' carrera, tendrá mucho que decir. Además, estarán arropados por los pasionales 'tifosi', que ya vieron ganar al monegasco Charles Leclerc en 2024 -también lo hizo en 2019-, y este año quieren volver al primer cajón para conmemorar el 30 aniversario del debut con el 'Cavallino' del histórico Michael Schumacher, que comparte el récord de victorias (5) con Hamilton, que ganó en 2012, 2014, 2015, 2017 y 2018.

Entre los favoritos aparece también el vigente campeón, el inglés Lando Norris (McLaren), ganador en los dos últimos Grandes Premios celebrados en Hungaroring y Zandvoort. Sin embargo, estos trazados poco tienen que ver con Monza, por lo que está por ver el rendimiento de los 'papaya' en Italia, donde solo han ganado en una ocasión (Daniel Ricciardo, 2021) desde 2012.

Dentro de su irregularidad, Red Bull espera que el neerlandés Max Verstappen vuelva a vestirse de héroe para exprimir el monoplaza, con el que tuvo que abandonar en Países Bajos tras un fuerte accidente, después de ser segundo en Hungría antes del parón veraniego. Ahora, llega a un circuito en el que ganó en 2025 logrando la 'pole' y el récord de vuelta.

Respecto a la representación española, Alonso, ganador en Monza en 2007 y 2010, afronta uno de los peores circuitos para su AMR26, por lo que el asturiano no podrá dar continuidad a los dos puntos logrados en Zandvoort a finales de agosto, después de cinco GP fuera del 'top 10'. Mientras que Carlos Sainz vuelve a donde le amaron hace años con Ferrari y donde logró un tercer puesto en 2023, aunque un Williams sin agilidad y tosco le impide exprimir sus opciones de dejar atrás la zona de nadie.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE ITALIA 2026:

-Viernes 4 de septiembre.

Entrenamientos Libres 1 12.30

Entrenamientos Libres 2 16.00.

-Sábado 5.

Entrenamientos Libres 3 12.30.

Calificación 16.00.

-Domingo 6.

Carrera15.00.